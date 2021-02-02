Yerel Seçimler ne zaman? Başkanlık ve Milletvekili seçimleri ne zaman?

Yerel seçimler ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimlerin bu yıl ki takvimi belli oldu. Yerel Seçimler ne zaman? Başkanlık ve Milletvekili seçimleri ne zaman?

Yerel seçimler için tarih araştırmaları yapılmaya başladı. Toplamda 13 partinin katılacağı yerel seçimler için sorgulamalar hız kazandı. Peki, 2021 yerel seçimler ne zaman yapılacak? Yerel Seçimler, Başkanlık ve Milletvekili seçimleri ne zaman?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 (Pazar gününe denk geliyor yine) tarihinde yapılacaktır.

NOT: İstanbul seçimleri iptal edilerek 23 Haziran 2019 tarihinde yeniden yapılmıştır. İstanbul seçimlerinin ertelenmesi akıllara bir sonraki yerel seçimler ne zaman yapılacağı sorusunu getirmiş olsa da Seçim Kanunu gereği bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Aralık 2024 tarihidir. Ancak yine de nihai karar Millet Meclisinde olacağı için 2024 yılını beklemekte yarar vardır.

BELEDİYE VE MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Yerel seçimleri belediye, muhtarlık, il ve ilçe meclis üyeliklerinin hepsini kapsayan bir seçimdir.

Bir sonraki yada önümüzdeki ilkbelediye ve muhtarlık seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır.

YEREL SEÇİMLERE VE BELEDİYE SEÇİMLERİNE KAÇ GÜN KALDI?

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok Büyükşehir Belediyesinin ayrıca kritik bazı illerin 2024 yılındaki yerel seçimleri şimdiden merak konusu. Şuan ki belediye başkanlarına düşen bir sonraki seçimlerde bizlerden oy istemeye yüzleri olsun istiyorlarsa vatandaşa daha çok hizmet etmeleridir. Ayrıca daha az yakınlarını iş güç sahibi yapmaları da ayrı bir ricamız. Hani diyoruz ki kazan değil bari kepçe ile götürün.

Yerel Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?



YSK'nın 2019 yerel seçim tarihlerini Resmi Gazete'de yayımlaması kararında, 2972 sayılı "Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi" Kanununun 8. Maddesine göre ülkemizde Mahalli İdareler Seçimleri(Yerel Seçimler) 5 yılda bir yapılmaktadır. Bu tarihin belirlenmesi ise; her seçim döneminin beşinci yılındaki Ocak ayının ilk günü başlangıç tarihi olarak belirlenir ve aynı yılın Mart ayının son günü olan Pazar günü de oy verme işlemi gerçekleştirilir.

Yerel Seçimlerde Kimler Seçilir?

Yapılacak oy verme işlemleri aynı Milletvekili ve referandum oylaması gibi okullarda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecektir.

Büyükşehir Belediye Başkanı

İl Belediye Başkanı

İlçe Belediye Başkanı

Belde Belediye Başkanı

Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

Mahalle muhtarları

İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilecektir.

Yerel Seçim Nedir, Nasıl Yapılır?

Mahalli idareler seçimi olarak uygulanan yerel seçimlerde yaşanılan bölgede ki hizmetlerin bir organizasyon dâhilinde daha iyi yapılabilmesi için o bölgeyi yönetecek idarecilerin belirlendiği seçimlerdir. Bulunulan bölgedeki nüfusu yoğunluğuna göre belirlenen muhtar, belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkan adayları gibi en küçük birimden en büyük birime kadar görev alacak binlerce idareci yerel seçimler vasıtasıyla göreve getirilmektedir.

Türkiye siyasi tarihinde, genel seçimler kadar büyük bir öneme sahip olan yerel seçimler, Yüksek Seçim Kurulu'nun koordinasyonunda gerçekleştirilir ve okullarda kurulan sandıklarda vatandaşların oylarını kullanmaları sağlanır. Oy kullanma işleminin aksamaması ve dışarıdan bir müdahale olmaması içi bir dizi sıkı güvenlik tedbirleri alınarak seçim sonuçlarının objektif ve güvenilir olarak belirlenmesi sağlanmaktadır.

Yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan kişiler ikamet adreslerine en yakın olan okullarda belirlenen sandıklarda oylarını kullanırlar. 2019 yılı yerel seçim oy verme işlemleri için iki adet oy pusulası düzenlenmiştir. Bunun nedeni hem belediye başkanının hem de mahalle veya köy muhtarının ayrı ayrı belirlenmesidir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 67. Maddesine göre yerel yönetimler, halkın oylarıyla seçilirler ve sorumlu oldukları bölgeyi seçim sonucunda alınan karara göre idare etmeye başlarlar. Kamu hizmetlerini vatandaşa daha etkin ve daha verimli bir şekilde sunmayı hedefleyen yerel yönetimler, seçimle iş başına geçtikten sonra bulundukları yerin sorunlarına eğilmekle mükelleftirler.