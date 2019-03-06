Yerel Seçime Doğru

CHP Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan ve Bayram Yılmazkaya, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, esnaf ziyareti yaptı.

Milletvekilleri Kaplan ve Yılmazkaya, partilerinin İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Köse'ye vatandaşlardan ve esnaftan destek istedi.



Vatandaşlarla sohbet eden milletvekilleri, daha güzel, yaşanabilir bir İslahiye için çalışacağını belirterek, Köse'nin projelerini anlattı.



Ziyarete, CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir, CHP İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Alıcı ve İYİ Parti İslahiye İlçe Başkanı Ökkeş Şimşekyakar da katıldı.

Kaynak: AA