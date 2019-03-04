Yerel Seçime Doğru

Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhittin Kayabaş, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Kayabaş, Foça Mahallesi Çalış mevkisindeki turizmci ve esnafı ziyaret ederek, bölgedeki sorunları dinledi.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği'nde (ÇALIŞ-DER) düzenlenen toplantıda konuşan Kayabaş, iletilen sorunların gönül belediyeciliğiyle çözüleceğini söyledi.

Fethiye için çok güzel projeleri bulunduğunu, özellikle turizmin bölgede en önemli ekonomik paya sahip olduğunu ifade eden Kayabaş, "Bu anlamda bizler turizm sektöründe de ciddi çalışmalar yapmak için adayız. Acilen ilçemizin giriş ve çıkışlarını Fethiye'ye yakışır hale getireceğiz. Buraya gelen turistler tatil bölgesine geldiklerini düşünecekler. Ardından körfezimizin temizliği için çalışmalar yapacağız ve kruvaziyer iskelesi için çalışmalar yapacağız. Bölgemizde turizmi tam yıla yayacağız." diye konuştu.

Kayabaş, Değirmenbaşı mevkisine antrenman sahaları yaparak dünyaca ünlü futbol kulüplerini Fethiye'ye davet edeceklerini belirtti.

Kayaköy ve Ölüdeniz mahallelerindeki vatandaşların da sorunlarını dinlediklerini dile getiren Kayabaş, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı işbirliğinde devlet desteğiyle projelerimizi gerçekleştireceğiz. İktidarın gücünü Fethiye'ye getireceğiz. Fethiye'nin sorunları birikti. Şu zamana kadar yapılabilenler yapıldı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Fakat biz büyük projelere imza atacağız. Körfezin temizliği için devlet desteği almamız gerekiyor."

Ziyaretlerinde Kayabaş'a meclis üye adaylarının yanı sıra AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser de eşlik etti.

Kaynak: AA