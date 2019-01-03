Yerel Seçime Doğru

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, yerel seçimlere yönelik hedeflerini anlattı.

Özdemir, AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin ile Kristal Park'ta düzenlediği basın toplantısında, partilerinin ilçe belediye başkan adaylarının bu ay içerisinde açıklanacağını söyledi.

"Amacımız Batman, ilçe ve beldelerini ak belediyeciliğe kazandırmaktır. Diğer siyasi partilerin inisiyatifinde olan yerel yönetimlerde vatandaşın beklentisi doğrultusunda hizmetler yapılmadı. Yaklaşık 2,5 yıldır Batman'ı kayyum yönetti." diyen Özdemir, görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetlerinin vatandaşlarca takdir edildiğini aktardı.

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşasının hızla sürdüğünü anlatan Özdemir, Sason Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının yapımına da kısa süre içerisinde başlanacağını kaydetti.

AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Güneştekin de seçilmesi halinde ilk iş olarak kentsel dönüşümü başlatacağını söyledi.

Kaynak: AA