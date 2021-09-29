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Yenişehir'e yeni yatırımcı geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yenişehir'e yeni yatırımcı geliyor

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın temasları sonucu ilçeye gelecek yatırımcı firma ilk etapta 200 kişi işçi alacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın temasları sonucu ilçeye gelecek yatırımcı firma ilk etapta 200 kişi İşçi alacak.

Belediye Başkanı Davut aydın, "Kendilerine yer bulmakla ilgili biz bu işi takip ediyoruz. Cumartesi günü itibarı ile sözleşme imzalandı ve faaliyete başlandı. Yaklaşık 550 kişi civarında Yenişehirliyi İnegöl'de iş sahibi yaptık. Yenişehir'den Murat Kablo firmasına giden 200 civarında arkadaşımız var, onlar orada çalışmaya devam edecekler. Şu anda firma yetkilileriyle yapılan görüşmede yeni açılacak yere en az 150 kişi 1 aylık kursa tabi tutulduktan sonra alınacak. Ocak, şubat ayına kadar fabrikada çalışan kişi sayısı 200'ü bulacak. İşi biz Yenişehir halkının ayağına getirdik" dedi.

Murat Kablo Genel Müdür Yardımcısı Harun Yıldırım, "Toplam 200'e yakın işçi alınacak. İlk etapta 200 işçi almayı hedefliyoruz. İlk önce 50'şer kişilik gruplar halinde eğitimleri tamamlanan personel olacak, ilerleyen dönemde bu sayıyı yeni yatırım ile çoğaltmak hedeflerimiz arasında. Toplam 2500 personelimiz bulunmakta. Bunun 800'ü İnegöl'deki fabrikamızda çalışmakta. Yenişehir'e yeni yapacağımız tesislerin bölgeye, insanımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Yenişehir'e yeni yatırımcı geliyor

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