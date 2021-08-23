Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Türkiye, 3-5 kuruş verilip göçmenlerin tutulduğu bir üs olamaz"
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Türkiye, 3-5 kuruş verilip göçmenlerin tutulduğu bir üs olamaz"

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: 'Türkiye, 3-5 kuruş verilip göçmenlerin tutulduğu bir üs olamaz'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Türkiye, 3-5 kuruş verilip göçmenlerin tutulduğu bir üs olamaz." dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Türkiye, 3-5 kuruş verilip göçmenlerin tutulduğu bir üs olamaz." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin il kongreleri için gittiği Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van'da çeşitli temaslarda bulunduğunu söyledi.

Ardahan'da çok ciddi bir kuraklık olduğunu belirten Yılmaz, "Ot ve saman yok. Eğer böyle giderse 1-2 ay içerisinde otun ve samanın fiyatları 2-3 kat artacak, köylü elinde kalan hayvanlarını bahara çıkaramayacağı için satmak zorunda kalacak." diye konuştu.

Yılmaz, acilen bir planlama yapılarak, ot ve saman desteğinde bulunulması gerektiğini kaydetti.

Iğdır, Ağrı ve Van'da gördükleri sorunları ve temaslarını da anlatan Yılmaz, "Bu dört ilimizde sıkıntılar çok fazla. Ben, il kongrelerimizin başlaması nedeniyle tekrar bölgeye gideceğim. Bu bölgeyi sahipsiz bırakmayacağız. İnsanlarımız sahipsiz değildir. Yenilik Partisi olarak onların yanında duruyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, gittiği her yerde herkesin ortak bir sorununun da yasa dışı göç olduğunu belirten Yılmaz, "Taliban'ın yaratmış olduğu korkudan dolayı ülkemizin adeta mülteci çöplüğüne dönüştürülmek istenmesine itirazlar var. Bu itirazlar bizim de başından beri yaptığımız itirazlar. Türkiye'nin mutlaka 18 Mart'ta Avrupa Birliğiyle yaptığı göçmen anlaşmasını iptal etmesi gerekir. Türkiye, 3-5 kuruş verilip göçmenlerin tutulduğu bir üs olamaz. Bu bizi yaralıyor. Bu anlaşmanın iptal edilmesi lazım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Türkiye, 3-5 kuruş verilip göçmenlerin tutulduğu bir üs olamaz" - Haberler
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