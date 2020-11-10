Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi
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Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi

10.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:35

Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul eden ve çekileceklerini söyleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinde eleştirilerin hedef noktası oldu. Paşinyan son yaptığı açıklamada ordunun durulması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini belirtti ve "Zira sorunlar olmasına rağmen onların çözülebileceğine dair bir umut yoktu" dedi.

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasıyla birlikte kendisini savunmaya geçen Azerbaycan Şuşa'yla birlikte yaklaşık 250 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan askerleri kaçarken, Erivan yönetimi PKK'dan ve mahkumlardan yardım istedi.

Yapılan her şeye rağmen mağlubiyeti önleyemeyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yenilgiyi kabul etti. Bu durum ülkede karışıklığa neden olurken, Ermeni vatandaşları hükümet binasını bastı.

"ORDU DURULMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Eleştirilerin hedefi olan Paşinyan yaptığı son açıklamada, "Ordu, durulması gerektiğini söyledi. Zira sorunlar olmasına rağmen onların çözülebileceğine dair bir umut yoktu, kaynaklar da tükenmişti" dedi.

"SAVAŞANLARIN DİNLENME İMKANI OLMASI GEREKLİYDİ"

Cephede savaşanların yerine geçecek birilerinin olmadığını kabul eden Paşinyan, "Savaşanların dinlenme imkanı da olması gerekliydi. Ancak cepheden aylardır ayrılamamış insanlar vardı" ifadelerini kullandı. Paşinyan bu nedenler Erivan ve resmi olarak tanınmayan Karabağ yönetiminin savaşın bir an önce sona erdirilmesi kararını aldığını belirtti. Paşinyan söz konusu kararı almamış olsalardı sonuçların çok daha ağır olacağını ekledi.

Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi

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Haber Yorumları (2)
OKUR: ''Paşinyan bes noldu? Cebrayıl''a yol açıyordun, raks ediyordun? Şuşa''da parlament binası tikirdin? Noldu Paşinyan'' diyor Aliyev. Azerbaycan Türk''ü kardeşlerimizi candan kutluyorum. Zaferleri mübarek olsun.
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BEHCET: TÜKENDİNİZ YANİ HEPTEN YOK OLMAMAK İÇİN KAÇIYORSUNUZ ÖYLEMİ NEYSE KAÇMAKTA ERKEKLİĞİN DİĞER YARISIYMIŞ
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