Yenilenen ESOGÜ kapalı tenis kortları hizmete girdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) kapalı tenis kortları hizmete girdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) kapalı tenis kortları hizmete girdi.

Açılışta konuşan tenis kortlarını yaptıran iş adamı Öcal Murat Sürel, kortun konum olarak ESOGÜ spor salonu ve yüzme havuzuna yakınlığının sporculara komple bir antrenman yapma imkanı sunduğunu ve bunun da tenisin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Tesisin başka kapalı tenis kortlarının açılmasına da vesile olmasını ve Eskişehir'in yeterli sayıda kapalı tenis tesisine kavuşmasını dileyen Sürel, tesisin yenilenme çalışmalarına destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

"Böyle bir işbirliğinin başarıya ulaşması kaçınılmaz"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, ESOGÜ kapalı tenis kortlarının yenilenmesi çalışmalarındaki kamu, üniversite, özel sektör, federasyon işbirliğine dikkat çekerken, böyle bir işbirliğinin başarıya ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti. ESOGÜ kapalı tenis kortları gibi tesislerin başarılı sporculara imkan yaratılması açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Cengiz Durmuş, tesise emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sundu.

Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, kendisinin de tenis oynadığını ve hayatının bir parçası olan tenis sporunun hep faydasını gördüğünü ifade etti. Eskişehir'de tenisin tarihinin eski olduğunu, şampiyonlar yetiştiğini belirten Ahmet Önal, şehirde tenis sporunun yeniden canlanmaya başladığını ama bunun yeterli olmadığını ve spor tesislerinin korunarak yenilerinin yapılması gerektiğini kaydetti. Ahmet Önal, ESOGÜ kapalı tenis kortlarının yenilenmesi çalışmalarına sağladıkları katkıdan dolayı Öcal Murat Sürel ve ailesine teşekkür etti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversite olarak hem ESOGÜ ailesine hem de Eskişehir'e her türlü kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile hizmet etmeyi önemsediklerini söyledi. Prof. Dr. Kemal Şenocak, bu doğrultuda sahip oldukları imkanları iyileştirmede kendilerini yalnız bırakmayan Eskişehirli yardımseverlerin olduğunu bilmek ve en kritik noktalarda onların desteğini hissetmenin de kendilerine güç kattığını ifade etti. ESOGÜ kapalı tenis kortlarının yenileme çalışmalarında destek sağlayan Öcal Murat Sürel'e teşekkür eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, tesisin ESOGÜ ve Eskişehir'e hayırlı olmasını diledi.

Yenileme çalışmaları ile ESOGÜ kapalı tenis kortlarına radyan ısıtma sistemi kuruldu, zeminler tamamen yenilendi ve kort brandaları değiştirildi.

Yapılan açılışa Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak, Prof. Dr. Rifat Edizkan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Öcal Murat Sürel ve davetliler katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı