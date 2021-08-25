Yenilenen Duster, otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunuldu

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, EDC şanzımanın Duster'ın gücüne güç katacağını ifade ederek, "Dış tasarım detayları, gelişen teknoloji ve konfor özellikleriyle Yeni Duster ile daha geniş bir kitleye hitap ederek liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dediDacia'nın SUV segmentinde...

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, EDC şanzımanın Duster'ın gücüne güç katacağını ifade ederek, "Dış tasarım detayları, gelişen teknoloji ve konfor özellikleriyle Yeni Duster ile daha geniş bir kitleye hitap ederek liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi

Dacia'nın SUV segmentinde pazar lideri modeli Duster, merakla beklenen EDC şanzıman seçeneğiyle bugünden itibaren Türkiye'de satışa sunuldu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Yeni EDC şanzımanın Duster'ın gücüne güç katacağını belirtti.

Dacia olarak modern otomobillerin tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz diyen Berk Çağdaş, "Temel felsefemiz olan yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla modern çözümü ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. İlk kez lanse edildiği günden bu yana tüketicilerin büyük beğenisini toplayan Duster, dünyada toplamda yaklaşık 2 milyonluk satış adedine ulaştı. Ülkemizde ise 2020'de ve bu yılın Ocak-Temmuz döneminde SUV lideri konumunda bulunan model, bugüne kadar 144 bin 463 kullanıcıyla buluştu. 2013 yılından beri ise binek pazarında aralıksız 4x4 liderliğine sahip. Güvenilir ve sağlamlığı, modern tasarımı, geniş servis ağı ve optimum fiyat fayda oranı Duster'ın liderliğinde büyük rol oynuyor" diye konuştu.

C-SUV segmentinin pazardan aldığı yüzde 19'luk pay ile C-Sedan'dan sonra Türkiye'nin en büyük segment olduğunu anlatan Berk Çağdaş, "Büyüme trendini sürdüren ve otomatik vitesin dominant olduğu bu segmentte, 2020'de satışların yüzde 84'ü otomatik şanzıman olarak gerçekleşti. Otomatik şanzımana talebin bu denli yüksek olduğu segmentte Duster, manuel versiyonları ile liderliği elde etti. Dolayısıyla EDC şanzıman Duster'ın elini daha da güçlendirecek. Güçlendirilmiş ve marka kimliğini yansıtan dış tasarım detayları, gelişen teknoloji ve konfor özellikleriyle Yeni Duster ile daha geniş bir kitleye hitap ederek liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Otomobille ilgili özellikler ise aşağıdaki şekilde paylaşıldı:

"Duster, renk skalasına yeni Arizona Turuncuyu da ekledi. İlk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıldı. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise farlarla modern bir bütünlük sağlayarak Duster'ın güçlü karakterine katkıda bulunuyor. Ön arka koruma kızakları, yan aynalar ve çift renkli tavan barlarındaki krom detaylar da dış tasarımda bütünlük sağlıyor. Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor.

Tasarımcıların ve mühendislerin yeni çalışmalarıyla, aerodinami daha da gelişiyor. Rüzgar tünelinde test edilen yeni arka spoiler tasarımı ve yeni 16 ve 17 inçlik alaşım jantlar aerodinamik yapıya katkı sağlıyor. Rüzgar sürtünme alanı dahil olmak üzere CO2 optimizasyonları, Duster'ın 4x4 versiyonunda CO2 seviyesini 5,8 grama kadar düşürmeye yardımcı oluyor. Azalan CO2 ile düşük yakıt tüketimi birbiriyle paralellik sergilediğinden, Duster'daki aerodinamik iyileşme tüketiciler için iki yönlü fayda sağlıyor.

"DAHA MODERN VE KONFORLU İÇ MEKAN"

Yeni Duster, yolcularına daha fazla konfor vadediyor. Yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip yüksek orta konsol ile yolcu kabini çok daha çekici bir görünüm sunuyor. Ayrıca yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği bulunuyor.

Yeni Duster, tamamen yeni koltuk döşemelerini tüketicilerle buluşturuyor. Koltuk başlıklarının ince formu hem arka koltuk yolcularının hem de ön koltuk yolcularının görüşünü iyileştiriyor. Ayrıca kullanıcılar deri döşeme ve koltuk ısıtma seçeneklerini de tercih edebilecek.

70 mm hareket alanına sahip kol dayamasıyla geniş orta konsol tasarımı, iç mekandaki yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Orta konsol, kapaklı 1,1 litrelik saklama alanına ve arka yolcular için versiyona bağlı olarak iki adet USB şarj soketine ev sahipliği yapıyor.

Tüm donanım seviyelerinde; entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor.

Donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest kart sistemi sunuluyor.

Yeni Duster'ın tamamen elektrikli direksiyon sistemi orta ve yüksek hızlı sürüşler için yeniden ayarlanıyor. Direksiyon, 70 km/s'nin üzerindeki hızlarda biraz daha sertleşiyor. Bu yeni ayar sürüş güvenliğini destekliyor ve sürücüye daha iyi bir sürüş hissi için daha fazla geri bildirim sağlıyor. Direksiyon, düşük hızlarda park ve manevraları kolaylaştırmak için yumuşak ayara gelerek sürüş konforunu artıyor.

KULLANICI ODAKLI MULTİMEDYA SİSTEMLERİ

Yeni Duster'da Radyo, MP3, USB ve Bluetooth özelliklerine sahip radyo sistemi, kullanıcı dostu Media Display ve Media Nav bilgi-eğlence sistemleri 8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor.

Media Display'de 6 hoparlör, Bluetooth bağlantısı, 2 USB girişi ve Apple CarPlay gibi özellikler bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar sesli komut özelliğini etkinleştirmek için kullanılıyor. Media Nav sistemi ise bunlara ek olarak entegre navigasyon ve kablosuz Apple CarPlay ile geliyor.

Media Display ve Media Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı sıra 4x4 ekranından yan eğim ölçer, eğim açısı, pusula ve altimetre gibi özelliklere ulaşılıyor.

HEM ASFALT HEM DE OUTDOOR KULLANIMLARINDA İDEAL SÜRÜŞ KEYFİ

Yeni Dacia Duster, yerden yüksek yapısı, yeni lastikleri ve özel 4x4 ekranıyla hem günlük hem de outdoor kullanımda gerçek bir SUV deneyimi sunuyor.

Yeni Dacia Duster önden çekişli versiyonda 217 mm ve 4x4 versiyonunda 214 mm yerden yükseklik sunarken, 21 derecelik bir kırılma açısı ile 30 derece yaklaşma açısı sağlıyor. Önden çekişli versiyonda 34 derece ve 4x4 versiyonda 33 derece uzaklaşma açısı gibi niteliklerle sorunsuz bir sürüş sunmaya devam ediyor.

GÜVENLİKTEN ÖDÜN VERMİYOR

Yeni Dacia Duster sahip olduğu güvenlik özellikleriyle beklentilere cevap veriyor. Standart olarak sunulan hız sınırlandırma ve yeni nesil ESC'nin yanı sıra Yeni Duster'da birçok sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor.

30 km/s ile 140 km/s arasında çalışan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği ve arka tampondaki dört adet ultrasonik sensör sayesinde manevra esnasında sürücüyü sesli uyaran Park Asistanı kullanımı kolaylaştırıyor. Önde bir, her iki tarafta birer ve arkada bir adet olmak üzere dört adet kameradan oluşan 360 derece Kamera sistemi sürücüyü aracın etrafındaki ortam hakkında bilgilendiriyor.

4x4 versiyonlarda bulunan Uyarlanabilir Yokuş İniş Destek Sistemi, özellikle arazide ya da dik eğimlerdeki sürüşlerde kullanışlılık sağlıyor. Aracın yokuşta hızlanmasını önlemek için frenlere müdahale eden sistem sürücünün isteğine bağlı olarak 5 ile 30 km/s arasında uyarlanabilir bir sürüş hızı sağlıyor.

EDC ŞANZIMAN VE VERİMLİ MOTOR YELPAZESİ

Yeni Duster'ın yenilenen motor gamı sürüş keyfini daha düşük karbon emisyonlarıyla mümkün hale getiriyor. Tüketicilerin merakla beklediği 6 vitesli otomatik EDC şanzıman iki tekerlekten çekişli TCe 150 motorla birlikte sunuluyor. EDC otomatik çift kavramalı otomatik şanzıman sürüş keyfi ve konforuna ek olarak manuel şanzıman ile benzer seviyede yakıt tüketimi ve CO2 emisyon seviyesine imza atıyor.

Yenilenen yüzüyle birlikte bir diğer öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaşıyor. Bagajda, stepne yuvasında kapasitesi 16,2 litre arttırılan LPG deposu bulunuyor. Bu sayede menzil, toplamda 250 kilometreden fazla artırıyor. Her biri 50 litre kapasiteli iki yakıt deposuyla yeni Dacia Duster, toplam bin 235 km'ye kadar menzile ulaşıyor. Kokpitte bulunan yeni benzin/LPG geçiş düğmesi daha ergonomik bir kullanım sunuyor. Yol bilgisayarının 3,5 inç büyüklüğündeki TFT ekranı, iki deponun da yakıt seviyesini, ayrıca ortalama hız, menzil ve ortalama tüketim olmak üzere ADAC (Dijital Sürüş Destek Ekranı) araç bilgisayarından gelen bilgileri gösteriyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı