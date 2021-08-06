Yeniköy Termik Santrali'nde yangın var mı? Son Dakika: Milas Belediye Başkanı uyardı!

Son Dakika: Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin sahasının alevlere teslim olmasının ardından Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'tan yeni uyarı geldi. Milas'taki orman yangınları, termik santrali tehdit ediyor. Peki, Yeniköy Termik Santrali'nde yangın var mı? Yeniköy Termik Santrali'ne yangın ulaşır mı?

Son Dakika:Yaklaşık 200 saatten bu yana alevlerle mücadelenin sürdüğü Muğla'daki en kritik noktalardan biri olan Ören'de bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde alevler hendekleri aşıp termik santrale ulaştı. Havadan ve karadan müdahalelerin aralıksız sürdüğü yangın 11 saat sonra söndürüldü. Bununla birlikte Yeniköy Termik Santrali'ne yangının ulaşıp ulaşmadığı merak ediliyor. Milas Belediye Başkanı uyardı! İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: YENİKÖY TERMİK SANTRALİ'NDE YANGIN VAR MI?

Türkiye'yi tedirgin eden santral yangın söndürülürken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bölgede süren yangına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yangının Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerlediğini söyleyen Tokat, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yangın, Akçakaya'yı aşarak Gürceğiz'e dayandı. Bayır mahallesi boşaltılıyor. Yangın yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum'a elektrik verilemeyebilir. Yangın, kuzey yönünde Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor."

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI UYARI'DA BULUNDU?

Öte yandan Milas Belediyesi yangınla ilgili son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Akçakaya Mahallesi'ne yangın ulaştı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın köy merkezine ulaştı. Gürceğiz Mahallesi'nde yurttaşlar tahliye ediliyor. Yangın Gürceğiz Mahalle Merkezine doğru ilerliyor. Yurttaşlar acil arazöz ve TOMA desteği istiyor. Bayır Mahallesi'ne tahliye kararı verildi. Bayır Mahallesi tahliye ediliyor, yangının yeni rotası, rüzgarın yönü baz alındığında yangın kuzeye doğru ilerliyor. Yangının kuzeye doğru seyri Yeniköy Termik Santrali'ni tehdit ediyor. Bu durum çok tehlikeli.