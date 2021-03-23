Yeniden Refah Partisi'nden Niğdeli patates üreticilerine ziyaret

Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Kurulu heyeti, Niğdeli patates üreticilerinin sorunlarını yerinde inceledi.

Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Kurulu, Ticaret ve Tarım Politikaları Başkanı Selçuk Geyveli, Niğde İl Başkanı İmdat Aydın ve beraberindeki heyet, Niğdeli patates üreticilerinin genel merkezi ziyaret edip sorunlarını dile getirmesi üzerine Genel Başkan Fatih Erbakan'ın talimatı ile konuyu yerinde araştırmak, çiftçilerin sorunlarını tespit etmek üzere Niğde'ye gitti. Niğde Tarım İl Müdürü ve Ziraat Odası başkanlarını ziyaret eden heyet, patates üreticilerinin yaşadığı Gölcük, Orhanlı, Alay, Çiftlik ilçelerini ziyaret ederek, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz haftaki genel merkez ziyaretinden sonra Niğdeli çiftçilerimizi ziyaretimiz ve sorunlarını yerinde dinlememiz kendilerini çok mutlu etti. Bu ziyaret ve incelemeler sonucu iktidarın çiftçilerimizin yanında olmadığını ve üreticileri perişan ettiklerini üzülerek müşahede ettik. Niğde'deki çiftçilerimizin şikayetlerini, sorunlarını tespit edip rapor halinde genel başkanımıza ilettik. Konu ile ilgili çözüm önerilerimizi ve gerekli açıklamayı ileri bir tarihte Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan yapacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı