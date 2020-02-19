Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı

19.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:56

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve beraberindeki heyet Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret etti.

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan Merhum Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın da Başbakan olduktan sonra ilk yurtdışı ziyaretini İran'a yaptığını hatırlattı. Kendilerinin departi olarak ilk büyükelçi kabulünü İran ile gerçekleştirmelerinden duyduğu memnuniyetiifadeetti.

"BATI SEVDASI, TÜRKİYE'NİN 70 YILLIK KARŞILIKSIZ AŞKIDIR"

Erbakan, "Milletimiz, Erbakan Hocamızın vefatından sonra ülkemizi ve bölgemizi ilgilendiren konularda öngörülerinin ne kadar haklı olduğunu dile getiriyor.Kendisine duyulan özlem de tabii partimize teveccühü arttırıyor. Tıpkı merhum Erbakan Hoca gibi biz de G-20, Avrupa, ABD ve Batı sevdasının, ülkemize hiç bir faydasının olmadığını ifade ediyoruz. Biz bunu' Türkiye'nin 70 yıllık karşılıksız aşkıdır' olarak ifade ediyoruz. Bu aşkın sonunda görüldü ki ABD, güneyimizde terör örgütünü binlerce tır dolusu silahla teçhiz etti. Yine bu 70 yılın sonunda görüldü AB, bizi oyaladı ve toplumumuzun yapısına uymayan yasaları bize dayattı. Buna rağmen üye olmaktan çok uzak olduğumuz görülmektedir. G-20'nin mazlumlara, İslam alemine hiç bir faydası olmadığı da görüldü" şeklinde konuştu.

Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bu gelişmeler Erbakan Hocamızın 'İslam alemi birlik olup beraber hareket etmelidir' sözünün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.Batı hayranları, İran ile anlaşamadığımız konuları öne sürüyor. Bizden 10 konudan 9'unda anlaştığımız İran'a sırtımızı dönüp 10 konudan 9'unda anlaşamadığımız Batı ile birlik olmamızı istiyorlar.Şimdiye kadar Siyonizm'in kontrolü altındaki ABD'nin peşinde koştuk da ne oldu? Siyonizm, Kur'an-ı Kerim'de 'şeytanın ordusu' olarak ifade ediliyor. İslam alemi dururken şeytanın ordusunun peşinde mi koşalım?"

"İRAN'IN GELECEĞİ TÜRKİYE, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İRAN'DIR"

'Aynı dine, aynı Peygambere iman ettiğimiz Müslüman kardeşlerimizle birlik olmamızın bu dönemde daha da önem arz ettiğini' ifade eden Erbakan, "Bu konuda bize en büyük dersi Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'da kabul ettiği Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in ayağını öperek veriyor. Papa Francis bu hareketiyle; 'Hıristiyanlar olarak bazı konularda anlaşamayabiliriz ama birlik olmamız gerekiyor' mesajını veriyor. Biz de Müslümanlar olarak birlik olamadığımız için büyük zararlar gördük. İran'ın geleceği Türkiye, Türkiye'nin geleceği de İran'dır. İran'a bir şey olursa Türkiye ayakta duramaz, Türkiye'ye bir şey olursa da İran ayakta kalamaz. Burada yine Erbakan Hocamız'ın sözünü hatırlatmak isterim; Türk ile Kürt'ü ayırırsanız ortada ne Türk kalır ne de Kürt! Ama Türk-Kürt birlik olursa ne ABD ne de İsrail karşımızda durabilir. İnşallah İran ve Türkiye kardeşliğimiz dostluğumuz ilelebet devam edecektir. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak Erbakan Hocamızın çizdiği yolda İran ve Türkiye kardeşliğini devam ettirmek, D-8'i aslına rücu ettirmek ve D-60'ı kurmak gayesiyle yola çıktığımızı ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"FİLİSTİN MESELESİNE GÖSTERDİĞİ ALAKAYI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand da konuşmasında Yeniden Refah Partisi'nin Kudüs mitingini düzenleyerek Filistin meselesine gösterdiği alakaya takdirle karşıladıklarını belirtti.

Farazmand, "Yeni kurulmasına rağmen partinin 1 sene gibi bir zamanda kat ettiği yol, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir rol üstleneceğini göstermektedir.Yeniden Refah Partisi'nin Erbakan Hoca'nın misyonunu devam ettirecek olması Türkiye ve bölge için de önem arz etmektedir." dedi.

Farazmand'ın İran ve Türkiye'nin kader birliğine dikkat çektiği açıklaması şu şekilde:

"İran'a baktığımızda 40 yıllık ambargoya rağmen büyük gelişmeler sağlandı. Son 5 yılda tıpkı Türkiye'de olduğu gibi büyük komplolar ilekarşı karşıya kaldık. Gelinen noktada ABD elindeki bütün kartları oynadı. Artık ABD'nin İran'a karşı askeri bir müdahalede bulunamayacağını herkes kabul etmektedir

İran her türlü girişimlere karşı koyma gücü olduğunu göstermiştir. İran 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bir ABD üssünü vurmuştur. ABD'nin buna karşılık veremediğini bütün dünya gördü.

İslam coğrafyasında dış müdahalelere sadece Türkiye ve İran karşı koyabilir. ABD ve İsrail'in artık tek seçenekleri kaldı o da İran ve Türkiye'nin arasını bozmak. Bizim en büyük çabamız İran Ve Türkiye'nin kardeşliğini sürdürmek olmalıdır."

"RUSYA'NIN İDLİB'DEKİ ROLÜNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Suriye'degelinen son durumdan endişe duyduklarını dile getiren Farazmand, "İki ülke arasında çıkarılmak istenen ihtilaf için en uygun zemin burasıdır. Suriye'de barışçıl bir çözüm şarttır. Suriye'de bölge ülkelerinden kazanan yoktur. Kazanan sadece İsrail ve Rusya olmuştur. İdlib meselesinde Türkiye'nin güvenlik ve göç endişesini anlıyoruz. Rusya'nın İdlib'te oynadığı rol için endişeliyiz. Çözüm için İran ve Türkiye , Astana sürecini ikili mekanizma olarak ayrıca ele almalıdır. Sorunların çözümü için Türkiye ve Suriye arasında direk mekanizma kurulması gerektiğine de inanıyoruz"şeklinde konuştu.

"ABD VE SİYONİZM AJANDASINDAN KURTULMALIYIZ"

Fatih Erbakan da dış politikada Suriye konusunda yanlışların yapıldığını, gelinen noktada 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini 10 milyondan fazlasının da mülteci konumunda bulunduğunu hatırlattı.

Erbakan, "İdlib'teki Türkiye ve Suriye savaşın eşiğine getirildi. Müslümanlar olarak en büyük kaybı biz yaşadık. Başından itibaren ABD, Rusya ve İsrail'i katmadan İran ile Türkiye masaya oturabilseydi bunlar yaşanmayabilirdi. Bizim ABD ve Siyonizm'in ajandalarından kurtulup İslam ülkeleri olarak ortak çözüm bulmamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda Yeniden Refah Partisi şeref defterini imzalayan ilk büyükelçi olan İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anlamlı ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.