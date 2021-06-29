Yeniden Refah Erzurum'da dolu dizgin
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Yeniden Refah Erzurum'da dolu dizgin

Yeniden Refah Erzurum'da dolu dizgin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı, Genel Merkez Sorumlusu Mehmet Tan'ı konuk etti.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı, Genel Merkez Sorumlusu Mehmet Tan'ı konuk etti.

Bölge illerini gezerek teşkilat çalışmalarını yerinde inceleyen ve parti yöneticileriyle durum değerlendirmeleri yapan Mehmet Tan'ın Erzurum programı ise dolu dolu geçti. Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı ve teşkilat yöneticileriyle Erzurum'da bir dizi temasta bulunan Mehmet Tan, Organize Sanayi Bölgesi'nden şehir merkezindeki esnafa, merkez ilçelerden kırsal yerleşim birimlerine varıncaya kadar birçok noktayı gezdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların beklenti, sorun, görüş ve önerilerine kulak veren Genel Merkez Sorumlusu Mehmet Tan, Yeniden Refah Partisi'nin üstlendiği misyonun, Türkiye'nin kurtuluş formülü olduğunu dile getirdi, parti hedeflerinden bahsetti.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretici ve işletmecilerle buluşan Mehmet Tan, kendisinin Elazığlı olduğunu, Erzurum'a daha önce de geldiğini belirterek, "Geçmişle bugün arasında mukayese yapacak olursam; iktidar partisine bu zamana kadar sonsuz destek veren Erzurum'un, maalesef iktidar partisinden hakkı olan ilgi ve alakayı göremediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bugünkü Erzurum böyle olmamalıydı, bu halde kalmamalıydı" diye konuştu.

Erzurum temasları hakkında bir değerlendirmede bulunan Mehmet Tan, "Gittiğimiz her yerde ve çaldığımız her kapıda bir yakınma duyduk, sorun gördük, sıkıntılarla karşılaştık. Ortaya çıkan manzara gösteriyor ki, Erzurum'un Refah'a ihtiyacı var, huzura ihtiyacı var, istikrara ihtiyacı var. Tabi bunları mümkün kılacak olan adres ise, Yeniden Refah Partisi'dir" dedi.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı da, Genel Merkez'in Erzurum'a çok özel bir gözle baktığını belirterek, "Herkes bilir ki, Türkiye siyasetinin fotoğrafı Erzurum'da netleşir ve Erzurum ne derse, o olur. Genel Merkez Sorumlumuz Mehmet Tan Başkanımızla birlikte Erzurum'da bulunduğumuz temaslar gösteriyor ki, Yeniden Refah Partisi iktidara yürüyor" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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