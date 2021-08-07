Yeniden hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek, son durumunu paylaştı
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Yeniden hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek, son durumunu paylaştı

Yeniden hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek, son durumunu paylaştı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastaneye kaldırılması nedeniyle korkutmuştu. Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu söyledi.

Koronavirüse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, günlerdir devam eden yangın bölgelerinde vatandaşlarla bir araydaydı. Doktorlarının uyarılarına aldırmayan Böcek, dumandan etkilenerek hastaneye yatırıldı.

SON DURUMUNU KENDİ PAYLAŞTI

Hastaneye gitmesi endişe yaratan Böcek, sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Tahlillerinin yapıldığını ve virüs testinin de negatif olduğunu belirten Böcek, "Sevgili dostlar, ateş, öksürük, halsizlik nedeniyle Akdeniz Üniversitemize geldim. Tahlillerim yapıldı, Covid testim çok şükür negatif çıktı. İyi dileklerinize teşekkür ederim. Sağlıklı güzel günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniden hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek, son durumunu paylaştı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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