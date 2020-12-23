Yenice Belediyesi'nde TİS görüşmeleri
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Yenice Belediyesi'nde TİS görüşmeleri

23.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:20
Yenice Belediyesi'nde TİS görüşmeleri

Yenice Belediyesi'nde 76 belediye işçisini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi için görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Yenice Belediyesi'nde 76 belediye işçisini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi için görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın da katıldığı görüşmelerde, Mali Hizmetler Müdürü Hasan Bağbaşı, Genel-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Enis Dizdaroğlu, İşçi Temsilcileri Doğan Karaaslan, Sadık Ünal ile belediye personelleri Mücahit Toprak, Nurdoğan Ören ve Servet Kayaoğlu yer aldı.

İki yıl olarak imzalanan sözleşme gereği işçilere görevlerinin birinci ve ikinci yılında devletin açıklayacağı enflasyon oranında artış yapılacağı, sosyal yardımlarında açıklanacak enflasyon oranında olacağı bildirildi.

İlk defa toplu sözleşme imzalayan 44 işçinin taban aylığı yapılan zam ile net 2 bin 900 TL'ye yükselecek. İşçilere belediye yönetimi dilediği zaman performans artışı yapabilecek.

Sözleşme ile ilgili konuşan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, "Gönlümüz arzu eder ki çok daha yüksek artışlar yapalım. Durumlar ortada. Paylarımız istenilen düzeyde gelmiyor. Personel maaşını ilk öncelik olarak görüyoruz. Bizim dönemimizde her personelimiz ayın 15'i geldiğinde kartını taksın maaşını alsın. Bugüne kadar bu konuda hiç mahcup olmadık. Görev süremizin sonuna kadar önce personel maaşı diyerek çalışmalarımızı programlayacağız. İşçi kardeşlerime, sendikamıza ve belediyemize yapılan anlaşma hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Genel İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Enis Dizdaroğlu ise "Başta Belediye Başkanımız Zeki Çaylı olmak üzere belediye yönetimine teşekkür ediyorum. Yapılan anlaşma iki tarafın da yüksek anlayışı ile kısa sürede tamamlanmıştır. Hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Yenice Belediyesi'nde TİS görüşmeleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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