YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özgür EREN İSTANBUL DHA Giresun'dan İstanbul'a arkadaşının yanına gelen ve kendisinden haber alınamayan Bahtiyar Akçay'ın cesedi, halı fabrikasında kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış bir halde bulundu.

Özgür EREN İSTANBUL DHA Giresun'dan İstanbul'a arkadaşının yanına gelen ve kendisinden haber alınamayan Bahtiyar Akçay'ın cesedi, halı fabrikasında kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış bir halde bulundu. Cinayet şüphelisi Nadir Ü. ile birlikte 4 kişi Aşayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

25 Mayıs'ta Giresun'dan otomobil satın almak için İstanbul'a gelen Bahtiyar Akçay(51)' dan haber alamayan yakınları olayı polise bildirdi. 20 gündür kendisinden haber alınamayan Bahtiyar Akçay'ı bulmak için araştırmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Bahtiyar Akçay'ın en son arkadaşı Nadir Ü'nün işyerine gittiğini ve bir daha dışarı çıkmadığını belirledi. Yenibosna'da bulunan fabrika içinde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri Bahtiyar Akçay'ın cesedini fabrikanın bahçesindeki kuyuda buldu. Yapılan incelemede cesedin bulunmaması için üzerinin betonla kapatıldığı belirlendi. Yetkililer, cesedin bir çuvala konularak kuyuya atıldığını söyledi. Bahtiyar Akçay'ın vücudunda iki adet mermi deliği olduğu tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis bu gelişme üzerine aralarında Bahtiyar Akçay'ın yanına geldiği arkadaşı Nadir Ü.' ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Nadir Ü. Kayıp arkadaşı ile ilgili konuşmazken, ofisinde iki tabanca bulundu. Nadir Ü. ile birlikte 4 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

BİR CESET DAHA ÇIKABİLİR

Öte yandan yetkililer 2007 yılında kayıp müracaatı yapılan ve aynı fabrikaya girdikten sonra çıkmadığı belirlenen Adnan Bulut dosyasını da yeniden açtı. Fabrikada aramaların devam ettiği öğrenildi.

YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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