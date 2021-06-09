Yeni Zelanda'nın Auckland kenti yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk sıraya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Zelanda'nın Auckland kenti yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk sıraya yükseldi

Yeni Zelanda'nın Auckland kenti yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk sıraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda'nın en fazla nüfusa sahip kenti Auckland, 140 kentin bulunduğu yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Yeni Zelanda'nın en fazla nüfusa sahip kenti Auckland, 140 kentin bulunduğu yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

The Economist dergisi tarafından hazırlanan listede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede gösterdiği başarı nedeniyle Auckland'ın en yaşanabilir şehir olduğu belirtildi.

Şehrin Kovid-19 salgınına başarılı yaklaşımının, Auckland'da kısıtlamaların diğer şehirlere göre daha hızlı kaldırılmasına imkan sağladığı ifade edildi.

Listede Auckland'ı sırasıyla, Japonya'nın Osaka, Avustralya'nın Adelaide, Yeni Zelanda'nın Wellington şehirleriyle Japonya'nın başkenti Tokyo takip etti.

Geçen yıl ilk 10'da bulunan 8 Avrupa kenti, listenin en çok sıralama kaybeden şehirleri oldu.

Geçen yıl ilk sırada bulunan Avusturya'nın başkenti Viyana bu yıl 12'nci sıraya düşerken, listede 34 sıra birden düşerek 47'nci olan Almanya'nın Hamburg şehri ise en çok düşüş yaşayan Avrupa kenti oldu.

İstikrar, altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim kıstaslarına göre değerlendirmeleri de içeren listede, bu yıl şehirlerin Kovid-19 salgınına karşı yönetim yeteneklerinin ana belirleyici olduğu kaydedildi.

Suriye'nin Şam kenti son sırada yer aldı

Devam eden iç savaş nedeniyle yaşamın çok zor olduğu Suriye'nin başkenti Şam, listedeki 140 şehir arasında en son sırada yer aldı.

Şam'ın ardından ise en az yaşanabilir şehirler listesinde sırasıyla Nijerya'nın Lagos, Papua Yeni Gine'nin Port Moresby, Bangladeş'in Dakka şehirleriyle Cezayir'in başkenti Cezayir bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Fatma Turgut Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni Zelanda'nın Auckland kenti yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk sıraya yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 16:47:26. #1.13#

title