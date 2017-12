Yeni Yıla Vatan Nöbetinde Elleri Tetikte Giriyorlar

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yıllarca teröristlerle mücadelede Mehmetçik'e büyük destek veren güvenlik korucuları yılbaşında da elleri tetikte nöbet tutuyor.





Terörle mücadelenin aralıksız devam ettiği Mardin'de kırsal alanda nöbet tutan güvenlik korucuları yeni yıl coşkusunu evleri yerine, görev yerleri olan üs bölgelerinde yaşıyor.





Bayram ve yeni yılda 7/24 nöbet tutarak vatanları için görev yapmanın gururunu yaşayan güvenlik korucuları, terörsüz ve huzur dolu bir yeni yıl diledi.





Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Mardin- Diyarbakır karayolunda nöbet noktasında yeni yıla saatler kala nöbet tutan güvenlik korucularını ziyaret etti.





Güvenlik korucuların yeni yılını kutlayan Kandemir, baklava ikramında bulundu.





Kandemir, AA muhabirine, yağmur çamur demeden her zaman ve her saatte olduğu gibi yeni yıla girerken de görevlerinin başında vatan nöbeti tuttuklarını belirtti.



Türk bayrağını dalgalandırmanın ve terörle mücadelenin etkin yürütülmesinde rol almanın gururun yaşadıklarını kaydeden Kandemir, bin 800 şehit verdiklerini, 2 bin gazilerinin bulunduğunu ifade etti.



Kandemir, geçmişte olduğu gibi 2017 yılında da güvenlik korucularının terörle mücadelede tarih yazdığını vurgulayarak, bu mücadele kararlılıklarını sürdüreceklerini bildirdi.



Terörsüz bir yıl olmasını temenni eden Kandemir, "2018 yılı vatanımız milletimiz için inşallah terörsüz bir yıl olacaktır. Biz korucular son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Korucularımız 24 saat nöbetlerinde her zaman görevimizin başındayız. Elimizden geldiğince bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz." dedi.



"Her şey vatan için"



Güvenlik korucusu Celalettin Çakas da 26 yıldır koruculuk yaptığını belirterek, yeni yılın güzellikler ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.



Çakas, "Her zamanki gibi görevimizin başındayız. Görevimizi nasıl başarılı ile yaptıysak bundan sonrada vatanımıza, toprağımıza, milletimize sahip çıkacağız." değerlendirmesini yaptı.



20 yıllık güvenlik korucu Mecit Başçı da terörle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, "Yeni yılda bütün Türkiye'de huzur,barış diliyoruz. Terörün olmadığı yıllar diliyoruz. Yeni yılda da nöbetteyiz, tek terörist kalmayınca kadar buradayız. Her şey vatan için, Allah devletimize zeval vermesin."dedi.



Hasan Başçı da koruculuk yapmanın gururunu yaşadığına işaret ederek, "Yeni yılı nöbet kulübesinde geçiriyoruz. Her şey vatan için. Yeni yılın ailemizle, milletimizle huzur dolu geçmesini diliyorum." diye konuştu.