Yeni yasama yılı başlıyor! İşte 2.5 aylık tatilin ardından açılan TBMM'nin gündemindeki 4 konu

Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlayacak. Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.

ERDOĞAN MECLİS'E HİTAP EDECEK

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek.

RESEPSİYON VERİLMEYECEK

Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak. Bu arada Meclis'in yasama yılı açılış programında, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında bu yıl resepsiyon verilmeyecek.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI ELE ALINACAK

TBMM'de 5 Ekim Salı günü, siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Aynı gün Genel Kurulda Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu görüşülecek. İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasını uygun bulan teklifin 6 Ekim Çarşamba günü Genel Kurulun gündemine gelmesi bekleniyor.

VERGİ KANUNLARINA İLİŞKİN TEKLİF SUNULACAK

Yeni yasama yılında Meclis Başkanlığına ilk olarak bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin sunulması planlanıyor.

SEÇİM YASASI GELECEK YILA KALABİLİR

Yeni yasama yılının önemli düzenlemelerinden birisini ise seçim ve siyasi partiler yasası değişikliği olacak. AK Parti ve MHP'nin yüzde 7 seçim barajı üzerinde uzlaştığı seçim yasası paketinin Meclis'e gelmesi için ise aceleci olunmayacağı belirtiliyor. Kulislere yansıyan bilgiye göre seçim yasası paketi, erken seçim tartışmalarının da önünü kesmek için bütçe görüşmeleri sonrasına kalabilir.

SOSYAL MEDYA YASASI DA GÜNDEME GELECEK

Yaz aylarındaki orman yangınlarından sonra sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle iktidarın, "yalan haber ve dezenformasyonla mücadele" gerekçesiyle gündemine aldığı sosyal medya düzenlemesi üzerinde de çalışmalar sürüyor. Ancak yasal düzenlemenin, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliği gibi, bütçe görüşmeleri sonrasına kalabileceği belirtiliyor. AK Parti'nin çalışmasında, "organize, örgütlü, belli bir amaca yönelik" olduğu belirlenen sosyal medya paylaşımları konusunda hem kullanıcıya hem de sosyal medya kuruluşlarına yaptırım uygulanması planlanıyor.

Bu tarz paylaşımların denetimi için de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde bir birim oluşturulması düşünülüyor. Dezenformasyon nitelikli paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcılara hapis cezası, sosyal medya kuruluşlarına ise söz konusu içeriği 24 saat içinde kaldırmaları, kaldırmamaları halinde ise ağır para cezaları öngörülüyor.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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