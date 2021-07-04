Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi
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Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi

Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı anketin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre, ideolojik anlamda birbirlerine zıtlıkları ile bilinen İYİ Parti ve HDP'nin kafa kafaya geldiği görüldü. İYİ Parti yüzde 12,6 oranında oy alırken, rakibi HDP ise 11,6 puanda yer aldı.

Siyasette ittifak tartışmaları devam ederken, tartışmaların odağındaki iki parti olan İYİ Parti ve HDP'nin son ankette kafa kafaya gelmesi, siyaset kulislerini de hareketlendirdi. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin anketinde İYİ Parti yüzde 12.6 puan alırken, rakibi HDP ise yüzde 11.6 aldı. İki parti arasındaki puan farkının yüzde 1 olması dikkat çekti.

İKİ PARTİ "ADAYLIK" KONUSUNDA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bilindiği üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin Millet İttifakı'yla hareket etmesi yerine, kendi adayını çıkarmasının daha doğru olduğunu ifade etmişti. Akşener'e HDP'den yanıt gelmişti. HDP'li Ebru Günay, "Bir muhalefet partisi genel başkanı kalkmış HDP'ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok" ifadeleriyle, Akşener'in açıklamalarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gerginlik yaşayan iki partinin, son ankette kafa kafaya gelmesi de seçim rekabetinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SON ANKETTE PARTİLERİN DAĞILIMI

"Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 29.3'ü AK Parti, yüzde 27'si CHP, yüzde 12.6'sı İYİ Parti, yüzde 11.6'sı HDP, yüzde 6.5'i MHP, yüzde 2.9'u DEVA Partisi, yüzde 1.2'si Gelecek Partisi ve yüzde 0.2'si Saadet Partisi yanıtı verdi.

Yeni yapılan ankette büyük yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi

HDP'YLE İLGİLİ İTTİFAK SORUSU SORULDU

Ankette, ittifaklara dair de katılımcılara soru yöneltildi. Katılımcılara "Sizce HDP nasıl bir ittifakta yer almalı?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 35,9'u "Hiçbir ittifakta yer almamalı", yüzde 32,8'i "Millet ittifakında yer almalı", yüzde 16'sı "Deva Partisi ve CHP'nin içinde olduğu yeni bir ittifakta olmalı", yüzde 15,3'ü "Cumhur ittifakında yer almalı" yanıtı verdi. HDP hiçbir ittifakta yer almamalı diyen seçmenin yüzde 80,4'ü önceki seçimde HDP'ye oy verdiğini açıklarken, CHP'ye oy vermiş önemli bir seçmen grubu da içinde HDP ile Deva Partisinin olduğu yeni bir ittifak önerdiği görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNDE GÖTÜRDÜ

"Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 28'i "Recep Tayyip Erdoğan", yüzde 14.6'sı "Partimin gösterdiği aday kimse ona oy veririm", yüzde 13.7'si "Kemal Kılıçdaroğlu", yüzde 10.6'sı "Ekrem İmamoğlu", yüzde 7.3'ü "Selahattin Demirtaş", yüzde 6.3'ü "Meral Akşener" yanıtı verdi.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü

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