Yeni T-Roc Cabriolet, "Sürekli çevrimiçi" ve Dijital Kokpit

21.08.2019 04:14

Yeni T-Roc Cabriolet ilk kez Frankfurt Otomobil Fuarında Sergilenecek



Yeni T-Roc Cabriolet,

Volkswagen, SUV model ailesinin başarılı üyelerinden T-Roc'un, Cabriolet versiyonunu ilk kez Frankfurt Otomobil Fuarı'nda (IAA) tanıtmaya hazırlanıyor.



Volkswagen, T-Roc Cabriolet'in dünya prömiyeri ile SUV sınıfına bir yenilik daha getiriyor. İlk olarak 12-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı'nda (IAA) tanıtılacak Yeni T-Roc Cabriolet'nun 2020 baharında Avrupa'da pazara sunulması planlanıyor.

Kompakt SUV segmentinde Volkswagen'in ilk üstü açık modeli olan T-Roc Cabriolet, etkileyici dış tasarımı, SUV modellerin karakteristik özelliği olan yüksek koltuk oturumu, esneklik ve yüksek sürüş keyfiyle başarılı bir kombinasyon olarak sunuyor.

Bir geleneğin devamı: Yumuşak tavan



T-Roc Cabriolet, Beetle ve Golf'ten sonra klasik yumuşak tavan geleneğini devam ettiriyor. Tam otomatik tavan yalnızca dokuz saniyede açılıyor ve 30 km/s'e varan hıza kadar otomobil hareket halindeyken açılıp kapanabiliyor.Yumuşak tavan, elektromekanik olarak kilitlenebiliyor.

En ince detayına kadar düşünülmüş güvenlik öğeleri



T-Roc Cabriolet'de seyahat eden yolcular, arka koltukların arkasına kadar genişletilebilen devrilmeye karşı koruma sistemiyle korunuyor. Sistem, belirlenmiş bir yanal ivme ya da araç eğiminin aşılması halinde çok kısa bir sürede arka koltukların kafa koyma yerlerinden yukarıya doğru fırlıyor. Buna ek olarak, T-Roc Cabriolet, azami güvenliğin sağlanması için güçlendirilmiş bir ön cam çerçevesi ve diğer yapısal modifikasyonlarla tasarlanmış.

"Sürekli çevrimiçi" ve Dijital Kokpit



Cabriolet'nun sürekli çevrimiçi kalmasını sağlayan opsiyonel yeni nesil bilgi ve eğlence sistemi (MIB3), aracın yeni hizmetler ve fonksiyonlara sahip olmasını sağlamış. Yeni sistemde, entegre eSIM'in de dahil olduğu bir çevrimiçi bağlanabilirlik ünitesi bulunuyor. Bu, sürücünün Volkswagen sistemine kaydını yaptırmasıyla birlikte, Cabriolet'nun sürekli çevrimiçi olabilmesi anlamına geliyor. Bilgi akışı, 8 inçlik bilgi ve eğlence sistemi ekranıyla sağlanıyor. Ekran, opsiyonel olarak 11,7 inç "Bilgi ve Eğlence Sistemiyle" birlikte kullanıldığında tamamıyla dijital bir kokpit alanı yaratılabiliyor.

İki farklı donanım paketi



Yeni T-Roc Cabriolet, 'Style' ve 'R-Line' donanım paketleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. Style paketi tasarım ve kişisel zarafete önem verirken, R-Line ise modelin sportif ve dinamik tasarımını ön plana çıkarıyor.

Verimli TSI motor



Önden çekişli T-Roc Cabriolet'da, 1.0 lt TSI 115 PS 6 ileri düz vites ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG vitesli güce sahip iki verimli benzinli turbo motor seçeneği bulunuyor.

Kaynak: Teknotalk.com