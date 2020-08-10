Yeni su kaynakları ile yüzde 60 kayıp kaçak su oranın önüne geçildi
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Yeni su kaynakları ile yüzde 60 kayıp kaçak su oranın önüne geçildi

İçme suyu kaynaklarının debisinin azalmasından dolayı önlemler alan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Çivril'de açtığı 2 adet sondaj ile saniyede 45 litre debiye sahip yeni kaynak sağladı.

Yeni su kaynakları ile yüzde 60 kayıp kaçak su oranın önüne geçildi
10.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:19

İçme suyu kaynaklarının debisinin azalmasından dolayı önlemler alan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Çivril'de açtığı 2 adet sondaj ile saniyede 45 litre debiye sahip yeni kaynak sağladı.

Kaynak sayesinde 20 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Başkan Zolan, "Söz konusu yatırımlarımızla bir zamanlar yüzde 60 olan kayıp kaçak su oranının önüne geçtik. Çok şükür bugün Türkiye'nin en temiz içme suyunu kullanıyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için il genelinde başlatmış olduğu sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Çivril Merkez'de gerçekleştirdiği içme suyu alt yapı çalışmasını tamamladı ve 2 adet yedek içme suyu sondaj kuyusunu devreye soktu.

Çalışma sonucunda saniyede 45 litre debili yeni içme suyu kaynağı sağlanırken, 2 adet dalgıç pompa ile 3.500 metre iletim hattı döşendi. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre içme suyunun analizlerinin yapılmasının ardından, iletim hatlarına bağlantıları yapılacak kaynak ile 20 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Kuraklıktan dolayı son yıllarda su debilerinde azalma meydan geldiğini dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir DESKİ olarak bu konuda her türlü adımları attıklarını, bugüne kadar yaklaşık 200 adet sondaj kuyusu açtıklarını söyledi. Susuz bir yaşamın düşünülemeyeceğini belirten Başkan Zolan, "Vatandaşlarımıza sağlıklı ve nitelikli içme suyu ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Daha temiz su tüketimi ve su israfının önlenmesi adına şehrimizin alt yapısının büyük bir bölümünü yeniledik ve çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Söz konusu yatırımlarımızla bir zamanlar yüzde 60 olan kayıp kaçak su oranının önüne geçtik. Çok şükür bugün Türkiye'nin en temiz içme suyunu kullanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah'ım daha güzel hizmetlerin altına imza atmayı nasip etsin" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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