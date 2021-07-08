Yeni sezon öncesi develer yağlandı
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Yeni sezon öncesi develer yağlandı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Yeni sezon öncesi develer yağlandı Yağlanan develer sezona hazırlanıyor Denizli'nin Buldan ilçesinde yeni sezon öncesi develer yağlanarak bakımları yapılmaya başlandı.

Yeni sezon öncesi develer yağlandı

Yağlanan develer sezona hazırlanıyor

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde yeni sezon öncesi develer yağlanarak bakımları yapılmaya başlandı. Yapılan özel yağlamayla birlikte develer parazitten kurtulup daha da sağlıklı olurken, güreş esnasında aldığı yaranın ise iyileşme süresi kısalıyor.

Türkiye genelinde pandemi sebebiyle iki sezondur yapılmayan deve güreşinin ardından, develer yazlık bakıma alındı. Buldan ilçesinde ise deve sahipleri güreşler için hazırlıklarına başladı. 5 kilo zeytinyağının içine 300 gram ardıç katranı, susam ve badem yağı koyularak kaynatılıp hazırlanan yağ ile devenin vücuduna sürme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu şekilde vücuda iyice emdirilen yağ, devede oluşan parazit, küçük yaraları tedavi ederken, yeni çıkacak olan tüyleri daha parlak ve güzel olmasını sağlıyor. Devenin beslenmesi daha sağlıklı gerçekleşerek, 15 günün ardından yağlanan vücut tekrardan Arap sabunu ile yıkanıyor. Sezona hazırlanan develer ise güreşmek için yerlerini alıyor.

"Devenin sağlığıyla alakalı işlem"

Yapılan işlemin devenin sağlığına iyi geldiğini ve güreşe hazır olduğunu belirten güreş devesi sahibi Nabi Barutoğlu, "Bu devemiz Kara Barut, 9 yaşındadır ve güreş devesidir. Yaklaşık 3 yıldır bende ve kendisi 3. devem. Şuanda yazlık bakımını yapıyoruz, yağlama işlemiyle. Bu yağlama işlemi 5 kilogram hakiki zeytinyağı ve onun içerisine konan katran, susam ve badem yağını kaynatıyoruz. Soğuduktan sonra ise devenin vücuduna yağlama işlemi uygulanıyor. Yağlamayla birlikte devenin cildinin bakımını, ufak tefek yaralarının iyileşmesini, bakteri oluşumunu önlemek, sineklerden uzak tutarak hayvanın bedenini rahatlatmak, gelişimini ve yemesini artırmak için yaptığımız bir uygulama. Bütün vücudu yağlayarak bakımı yerine getiriyoruz. Tüyleri daha güzel çıkması, güneş zamanında vücudunda meydana gelen yaraları kapanması ve devenin sağlığıyla alakalı işlem. Bunun uygulayarak 15 gün sonra yıkayıp tekrar aynı işlemi uygulayacağız. Devemiz nasip olursa Kasım ayının sonunda güreşmeye başlayacak" dedi.

Yeni sezon öncesi develer yağlandı
Yeni sezon öncesi develer yağlandı
Yeni sezon öncesi develer yağlandı
Yeni sezon öncesi develer yağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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