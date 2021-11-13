Yeni Sanayi Sitesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Belediyesi tarafından Yeni Sanayi Sitesi'nde yer alan otopark alanında sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, Yeni Sanayi Sitesi'nde yer alan toplamda 7. 300 m2 olan otopark alanına 818 ton PMT ve 1. 226 ton sıcak asfalt döküldü.

Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun, Yeni Sanayi Sitesi'nde altyapısı ve asfalt çalışmalarının tamamlandığı otopark alanında inceleyerek açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun; "Ekiplerimiz program dahilinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında daha önce planladığımız gibi Yeni Sanayi sitesi otopark alanına asfalt döküldü. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. " dedi.

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