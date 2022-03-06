Yeni ruhsat alan muhasebeciler buluştu

BURSA (İHA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), 1-7 Mart Muhasebe Haftası'na istinaden yeni ruhsat alan meslektaşlarıyla tanışma etkinliğinin ikincisini düzenledi.

Ruhsat almak için, ilk sınavda başarılı olan Melih Savaş, Nihat Lebit, Ceylan Durmuş ve Semih Bostancı' ya BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz tarafından hediyeler takdim edildi.

Büyük bir aile olduklarını ifade eden Yılmaz, "Amacımız aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza büyük bir aileye geldiğini göstermek ve mesleğe uzun süredir devam eden arkadaşlarımızla tanışmalarını sağlamak oldu. Bizim için özel bir hafta. Geçtiğimiz günlerde sergi açılışında bulunduk ve Prof. Dr. Emre Alkin'i ağırladık. Emre Bey bize 2022 yılı Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisi hakkında görüşlerini belirtti. Son olarak 9 Mart akşamı Dünya Emekçi Kadınlar Günü hasebiyle psikolog ve avukat eşliğinde bir panel düzenliyoruz" dedi. - BURSA