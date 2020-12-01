Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı
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Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı

01.12.2020 20:24 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:34

Bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilen şarkıcı Hadise, siyah-beyaz çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Hadise, gönderilerine, "Merhaba aralık" notunu düştü.

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlerini ayırdı. Yıldırım ile ilişkisine son verdiği de öne sürülen Hadise, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

"MERHABA ARALIK"

Siyah-beyaz çekilen iddialı karelerini paylaşan şarkıcı, gönderilerine, "Merhaba aralık" notunu düştü. 35 yaşındaki Hadise'nin paylaşımlarına takipçileri tarafından beğeni yağdı.

PAYLAŞIMI YORUMLARA KAPATTI

Ünlü şarkıcının gönderisini yorumlara kapattığı da dikkatlerden kaçmadı.

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AŞKLARININ SONA ERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinin geçtiğimiz haftalarda da sona erdiği öne sürülmüştü.

İşte Hadise'nin "Merhaba aralık" pozları;

Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 20:52:26. #1.15#
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