Yeni partilerin seçime girmesinin engelleneceği iddialarına AK Parti'den yanıt: Böyle bir gündemimiz yoktur
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Yeni partilerin seçime girmesinin engelleneceği iddialarına AK Parti'den yanıt: Böyle bir gündemimiz yoktur

Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle yeni partilerin seçime girmesinin engelleneceği iddialarına yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Böyle bir gündemimiz yoktur" ifadelerini kullandı. Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin, "Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın. Onları yokluğa mahkûm edin" şeklinde talimat vermişti.

05.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:25

Kamuoyunda uzun süredir, Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılacak değişikliklerin 'yeni kurulan partilerin seçime girmesinin engellenmesine yönelik olduğu' tartışmaları sürüyordu. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın. Onları Ademe (yokluğa) mahkûm edin" talimatını vermişti. Bugün de basın açıklaması yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, net bir şekilde böyle bir durumun gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

Muş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimlere henüz 3 sene vardır. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekilleri Kanunu gibi belirli düzenlemelerle alakalı bazı tartışmalar var kamuoyunda. Bunlar gündeme geldiğinden itibaren özellikle CHP, bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin önünü kesmeyle alakalı, onların seçime girmesini engellemeyle alakası olduğunu iddia etmektedir. Bizim böyle bir düşüncemiz, böyle bir gündemimiz yoktur.

"YENİ PARTİLER SEÇİMLERE GİREBİLİRLER"

Hüllecilik CHP'nin işidir. Hüllecilik bizde yoktur, biliyorsunuz o Güneş Model'den itibaren CHP'nin geleneğidir. Kurulan ya da kurulacak yeni partiler mevcut hukukumuza göre teşkilatlarını kurarak seçimlere girebilirler. Herkes hak ettiği oyu alacaktır. Bu mesele yaklaşımımız budur."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, DEVA ve Gelecek Partileriyle ilgili isim vermeden, "Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın. Onları Ademe (yokluğa) mahkûm edin. Zaten CHP'ye yakın olmak onlar açısından en büyük ayıptır" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni partilerin seçime girmesinin engelleneceği iddialarına AK Parti'den yanıt: Böyle bir gündemimiz yoktur

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