Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'den iddiaları güçlendiren sözler: İktidara da muhalefete de karşıyım Son dönemlerde yeni parti kuracağı konuşulan CHP'li Muharrem İnce iddialarla ilgili , "İktidara da, muhalefete de karşıyım" ifadelerini kullandı.

Yeni parti kuracağı iddiasıyla gündemde olan Muharrem İnce konuyla ilgili, Superhaber.tv yazarı Nuran Yıldız'a açıklamada bulundu.Yıldız, yazısında İnce'nin "İktidara da, muhalefete de karşıyım" dediğini aktardı.

İnce'nin çok konuşulacak sözünü yazısının başlığına taşıyan Yıldız'ın yazının ilgili bölümü şu şekilde:

Başlıktaki cümle Muharrem İnce'ye ait. CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı adayı yapılıp, partisinin üzerinde oy alan, mükâfat olarak da kurultayda en arkaya, tuvalet kapılarına yakın oturtulan Muharrem İnce'ye."Yeni parti kuruyor" söylentilerinin üzerine aradım, "Hayırdır, öz hakiki CHP mi geliyor?" Benzetmem otobüs firmasına benzediği için gülüp geçtik. Öyle bir cümle söyledi ki, altını çizmek gerek: "İktidara da, muhalefete de karşıyım!"

İnce daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" demişti.