Papa Francis'in vefatının ardından yeni bir papa seçimi için hazırlıklar başladı. Geleneksel olarak düzenlenen konsey sürecinde, dünya genelindeki tüm kardinaller Vatikan Şehri'nde toplanacak. "Yeni papa kim olacak" sorusuna yanıt bulmak için kardinaller Sistine Şapeli'nde oy kullanacak. Peki, Yeni papa kim olacak? Yeni papa seçimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YENİ PAPA KİM OLACAK?

Seçim süreci gizlilik içinde yürütülüyor. Kardinaller, her bir turda gizli oylarla yeni papayı seçmeye çalışacak. Eğer ilk birkaç turda yeterli oy sağlanamazsa, süreç devam edecek ve kardinaller farklı adaylar üzerinde fikir birliğine varmaya çalışacak. "Yeni papa kim olacak" sorusunun cevabı bu aşamada netleşecek.

PAPA FRANCIS KİMDİR?

Gerçek adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, 17 Aralık 1936 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi. İtalyan kökenli bir işçi ailesinin çocuğu olan Bergoglio, genç yaşta Katolik eğitimi aldı ve Cizvit Tarikatı'na katılarak dini hayatına başladı.

Eğitim hayatı boyunca felsefe ve ilahiyat eğitimi alan Bergoglio, bir süre kimya teknisyenliği yaptı. 1969 yılında rahip olarak atandıktan sonra Cizvit topluluğu içinde hızla yükseldi. 1992 yılında piskopos, 1998'de ise Buenos Aires Başpiskoposu oldu. 2001 yılında Papa II. Jean Paul tarafından kardinal ilan edildi.

13 Mart 2013 tarihinde, Papa XVI. Benediktus'un istifası sonrası yapılan konklavda Katolik dünyasının yeni ruhani lideri olarak seçildi. Bu seçimle birlikte Katolik Kilisesi tarihinde birçok ilki gerçekleştirdi:

•İlk Latin Amerikalı Papa

•İlk Cizvit Papa

•Avrupa dışından seçilen ilk Papa

•Aynı zamanda "Francis" adını alan ilk Papa oldu. Bu ismi, yoksulluk ve barışın simgesi olan Assisili Aziz Francis'ten ilham alarak seçti.