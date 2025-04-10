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Yeni Pamukkale Üniversitesi rektörü kim oldu? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Yeni Pamukkale Üniversitesi rektörü kim oldu? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
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Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Pamukkale Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mahmud Güngör'ın kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Mahmud Güngör kimdir? Pamukkale Rektörü Mahmud Güngör kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Yeni Pamukkale Üniversitesi rektörü kim oldu? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MAHMUD GÜNGÖR KİMDİR?


Lisans-1

Matematik Bölümü

Anadolu Üniversitesi

1993

Lisans-2

İnşaat Mühendisliği

Akdeniz Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Hidrolik

Selçuk Üniversitesi

1989

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Hidrolik

Yıldız Üniversitesi

1997

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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