Yeni Pamukkale Üniversitesi rektörü kim oldu? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Pamukkale Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mahmud Güngör'ın kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Mahmud Güngör kimdir? Pamukkale Rektörü Mahmud Güngör kaç yaşında, nereli?
YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MAHMUD GÜNGÖR KİMDİR?
Lisans-1
Matematik Bölümü
Anadolu Üniversitesi
1993
Lisans-2
İnşaat Mühendisliği
Akdeniz Üniversitesi
1985
Y. Lisans
Hidrolik
Selçuk Üniversitesi
1989
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık
Hidrolik
Yıldız Üniversitesi
1997