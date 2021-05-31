Yeni normalleşme kararları neler? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar!

Halkın dört gözle beklediği kabine toplantısı 31 Mayıs (bugün) toplandı. 1 Haziran sonrası için alınacak yeni normalleşme kararları merak konusu oldu. Toplantı devam ederken alınacak yeni kararlar üzerine tahminler yürütülüyor. Peki, Yeni normalleşme kararları neler? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar! Konuya ilişkin gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Halkın dört gözle beklediği kabine toplantısı 31 Mayıs (bugün) toplandı. 1 Haziran sonrası için alınacak yeni normalleşme kararları merak konusu oldu. Toplantı devam ederken alınacak yeni kararlar üzerine tahminler yürütülüyor. Peki, Yeni normalleşme kararları neler? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar! Konuya ilişkin gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ NORMALLEŞME KARARLARI NELER?

17 Mayıs- 1 Haziran tarihlerini kapsayan kademeli normalleşme adımı yarın sona eriyor. 1 Haziran itibari ile alınacak yeni normalleşme kararları kabine toplantısı sonrası açıklanacak. 31 Mayıs (bugün) toplanan kabine toplantısı halen devam ederkenalınacak yeni kararlar için tahminler yürütülüyor. Yeni normalleşme kararlarına ilişkin gelişmeler için haberimizi takip edebilirsiniz. Güncel gelişmelere ve kabine toplantısı sonrası alınan kararlara haberimizde yer alacak.

31 MAYIS KABİNE TOPLANTISI SONRASI ALINAN KARARLAR!

Henüz belli olmayan yeni normalleşmeye dair alınması beklenen kararlar

- Maskesiz hayata adım atılması yönünde adımların atılacağı bekleniyor. Açık alanda maske kullanımının kalkabileceği konuşuluyor.



-Kafe ve restoranların açılması yönünde karar bekleniyor.

- Halı saha ve spor salonlarının yeniden açılması bekleniyor.