Yeni nesil okullarımız açılıyor…

17.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:17

Küçükkızılhisar Ortaokulu açıldı

Gaziantep'te 16 derslikli Küçükkızılhisar Ortaokulu açıldı.

Öğrencileri karne gününde yalnız bırakmayarak onların hem yeni okula kavuşma hem de karne heyecanına ortak olan Vali Gül, "Gaziantep'te eğitim politikalarının en iyi uygulandığı şehir olmak gibi bir iddiamız var. Bu anlamda şanslı bir şehiriz. Hem Adalet Bakanımız hem Milletvekillerimiz, yerelde de Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımız bize olağanüstü destek veriyor" dedi.

Konuşmasında yeni nesil okulların çok amaçlı olduğuna işaret eden Gül, "Bu okulumuz da her ne kadar 16 derslik olsa da eski dersliklerle kıyasladığımızda aslında 26, 28 dersliğe yakın bir büyüklüğü var. Yeni nesil okullarda sadece derslik düşünülmüyor, bilgisayar laboratuvarı, müzik atölyesi, spor alanları, konferans alanları gibi çocuğun akademik eğitimlerinin yanı sıra sosyal kültürel faaliyetlerini de yapabilecekleri birimler oluşturuluyor. Gaziantep'te devam eden 4 bin dersliğimiz vardı.Bunun 800 tanesi tamamlandı, tamamlanan okulların açılışını yapmadık ama bundan sonraki süreçte tüm okullarımızı ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve velilerimizle bir araya geleceğiz" dedi.

"100 hayırsevere ihtiyacımız var"

Okul yaptıracak 100 hayırsevere ihtiyaç olduğunu dile getirerek çağrıda bulunan Gül,"100 hayırsever arıyoruz, bu hayırseverlerin 6 tanesini İstanbul'da bulduk. Bu devam edecek. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. 4 bin dersliğimizi kamu yapıyor.Şu an devam eden 3 bin 200 dersliğimiz var ama bizim 4 bin 500 civarında da dersliğe ihtiyacımız var. Bu yaklaşık 150 okul ediyor. Bu 150 okulun 50 tanesini yine Milli Eğitim kaynakları yapsın. 100 tanesini de hayırseverlerimiz yaptığında ki ben yapacaklarına inanıyorum, Gaziantep'in eğitim sorunu köklü olarak ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.

Eğitim alanında devam eden projeleri de hatırlatan Gül, "Şu anda 740 tane okul spor kulübümüz ve bu kulüplerimizde 135 bin lisanslı sporcumuz var.300 tane atölye protokolü imzaladık, bunlar hızla tamamlanıyor. Fiziki şartları uygun olan yerlerde müzik, spor ve beceri tasarım atölyeleri yapılıyor. Çocuklarımızın sosyal ve kültürel alanlarını da geliştirmelerini istiyoruz. Tasarım beceri atölyelerinde her çocuğumuzun mümkünse bir enstrüman çalması yönünde ciddi bir gayretimiz var.Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor projesi yine devam ediyor, proje kapsamında öğrencilerimizi evlerinde ziyaret eden tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Gazişehir Öğrenci Meclisi'nde katılımcılığı arttıralım istedik, iyi gidiyor,daha da iyi olacak. Bugün dünden daha iyi, yarın da bugünden daha iyi olacak " diye konuştu.

Türkiye'de ilk Gaziantep'te

Türkiye'de ilk defa bir büyük şehirde bütün okullarda TÜBİTAK'ın bütün yayınlarının yer alacağının altını çizen Gül, "Bunun başka bir örneği yok. Bunu da birlikte yapıyoruz. Yine Şahinbey'de TÜBİTAK kitaplarının dışında belediyemizin 350 kitaplık bir seti olacak ve bu bütün okullara dağıtılacak. Akademik başarının olması için çok kitap okumamız lazım, kitaba erişimin kolay olması gerekiyor.Yine şehrimizde bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından bir kütüphane yapılacak. 24 saat açık, herkesin ulaşabileceği yerde ve herkesin kullanabileceği bir kütüphane olacak" şeklinde konuştu.

Meslek liseleri altın bilezik

Meslek liselerini güçlendirmek için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Gül, şunları söyledi.

"Bu sene özellikle meslek liselerini de güçlendirmek istiyoruz. Türkiye'nin fiziki anlamda en güzel meslek liseleri,kampüsleri şu an Gaziantep'te yapılıyor. Bunların içerisini doldurmamız lazım. Meslek lisesi dediğimiz aslında altın bilezik.Bu liselere giden öğrencilerimizi Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) olarak burs vereceğiz. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi, mesleki eğitime daha çok talebin olması ile ilgili de bir çalışmamız olacak. Bizim hiçbir öğrencimizin diğer öğrencilerimizden eksiği ya da fazlalığı yok. Yeteneklerine göre değerlendirilmesi önemli. Nasıl ki kuştan yüzmesini bekleyemezsek balıktan da uçmasını bekleyemeyiz. Çocuklarımızı yeteneklerine göre yönlendirdiğimizde daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz"

Sosyal medyadan gelen sınav sorusuyla ilgili de açıklama yapan Gül, Son zamanlarda sosyal medyadan sınavlara girme kısıtlandı mı, yasaklan dı mı, kaldırıldı mı diye sorular geliyor, böyle bir şey yok, valilerin böyle bir yetkisi de bulunmuyor. TEOG'da bütün çocuklar (8.sınıflar) sınava giriyordu. TEOG'dan sonra isteyen öğrencilerimiz sınava giriyor istemeyenler girmiyor ama kendi mahallesinde, kendi mahallesine yakın 7 tane okulu tercih ediyor.O 7 tane okuldan bir tanesine sınavsız girme hakkına sahip oluyor" diyerek son noktayı koydu.

Öğrencilere yarıyıl tatili için tavsiyelerde de bulunan Gül, "Müzelerimizle ilgili olağanüstü bir imkânımız var. Gaziantep müzeler şehri ve hiçbir ücret alınmıyor. Belediyemizin de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da müzeleri böyle. 15 gün boyunca lütfen aileniz ve arkadaşlarınızla bu müzeleri bu şehri olabildiğince tanımaya çalışın.Karnenizdeki not ne olursa olsun hepsi düzelebilir, yeter ki moral motivasyonunuz iyi olsun.Eksiklerinizi görelim onlardan ders çıkaralım. 632 bin öğrencimize öğretmenlerimize, velilerimize karnelerimizi yarıyıl tatilinin hayırlı olmasını diliyor hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yeni nesil okulun hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilere iyi tatiller diledi.

Konuşmalar sonrasında Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri ile okulun açılışını gerçekleştirerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Gül, ayrıca çocuklara karne hediyesi olarak Gaziantep Futbol Kulübü'nün lisanslı formasını verdi.

Kaynak: Bültenler