Yeni metro hattındaki ağaçlar kesilmek yerine taşındı
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Yeni metro hattındaki ağaçlar kesilmek yerine taşındı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Haberler | Güncel

- Yeni metro hattındaki ağaçlar kesilmek yerine taşındı Bursa Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmaları başlayan Emek-Şehir Hastanesi metro hattı üzerinde yer alan ağaçların bir kısmını Hamitler'deki ağaçlandırma sahasına nakletti, bir kısmını da budadı.

- Yeni metro hattındaki ağaçlar kesilmek yerine taşındı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmaları başlayan Emek-Şehir Hastanesi metro hattı üzerinde yer alan ağaçların bir kısmını Hamitler'deki ağaçlandırma sahasına nakletti, bir kısmını da budadı.

Bilhassa pandemide Bursa'nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşımın sağlanması maksadıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek - Şehir Hastanesi raylı sistem hattında inşaat devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hatta, müteahhit tarafından sondaj çalışmaları tamamlanırken, kazık imalatları ve trafik sirkülasyon planına uygun alternatif yol oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Ağaçlar taşındı

Bir taraftan müteahhit firma tarafından çalışmalar devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de güzergah üzerindeki yetişkin ağaçları taşıma işlemine başladı. Trafiği aksatmamak için gece yarısı başlayan çalışmalarda özel söküm aracıyla köklerinden sökülen ağaçlar, Hamitler'deki ağaçlandırma sahasına dikiliyor. Hat üzerine denk gelen 4 ağaç, bu yöntemle nakledilirken, 10 ağaç da çalışmaları ve trafiği aksatmayacak şekilde budanıyor.

Yeni metro hattındaki ağaçlar kesilmek yerine taşındı
Yeni metro hattındaki ağaçlar kesilmek yerine taşındı
Yeni metro hattındaki ağaçlar kesilmek yerine taşındı
Yeni metro hattındaki ağaçlar kesilmek yerine taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz

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