Yeni Mersin İl Emniyet Müdürü kim oldu? Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle Emniyet teşkilatında önemli bir revizyon yapıldı. Bu düzenleme kapsamında 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, 22 emniyet müdürü ise merkez teşkilatında farklı görevlere getirildi.

YENİ MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Yeni Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz oldu.

İşte karar:

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ İDRİS YILMAZ KİMDİR?

İdris YILMAZ 1976 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelmiştir. Mesleğe ilk adımını 1987 yılında Polis Kolejinde atmış olup, 1995 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.

Sırasıyla 1995-2000 yılları arasında İzmir Emniyet Müdürlüğünde, 2000-2004 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde, 2004-2017 yılları arasında Mersin Emniyet Müdürlüğünde, 2017-2021 yılları arasında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görev yapmıştır. Şanlıurfa ilinde Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttüğü esnada 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına ataması yapılmış olup, Teftiş Kurulu Başkanlığı Adana Çalışma Merkezinde görevlendirilmiştir.

01.08.2023 tarih ve 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevinebaşlamış olan Sayın İdris YILMAZ evli ve üç çocuk babasıdır.