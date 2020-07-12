Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
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Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da kaplan, pangolin ve nesli tehlike altındaki diğer türlerin ticari amaçlı yetiştirilmesine olanak tanıyan yasa kabul edildi.

Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
12.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:39

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da kaplan, pangolin ve nesli tehlike altındaki diğer türlerin ticari amaçlı yetiştirilmesine olanak tanıyan yasa kabul edildi.

Doğa koruma örgütleri halihazırda komşusu Çin'den gelen ticari talep nedeniyle vahşi hayvan kaçakçılığının bir merkezi haline gelen ülkedeki bu ani yasa değişikliğine tepki gösterdi.

Haziran ayında Myanmar Orman Bakanlığı sessiz sedasız şekilde özel hayvanat bahçelerinin 90 tür hayvan için yetiştirme lisansı başvurusu yapmasına yeşil ışık yaktı.

Bu türler arasında 20'den fazlası nesli tehlikede ve kritik tehlikede olan hayvanlar arasında bulunuyor.

ÜLKEDE SADECE 22 KAPLAN KALDI

Kararla birlikte artık ülkedeki sayıları sadece 22 adet olduğu sanılan kaplanların yanı sıra pangolin, fil, akbaba türlerinin yanı sıra nesli tükenme tehdidi kritik düzeyde olan Irrawaddy yunusu ile Siyam timsahları etleri ve derilerinden yararlanmak üzere yetiştirilebilecek.

Orman Bakanlığı kararın amacının vahşi hayvanların kaçakçılığı ve yasadışı şekilde yetiştirilmelerinin önüne geçmek olduğunu söylerken, doğa koruma örgütleri ticari amaçlı hayvan yetiştiriciliğinin uzun vadede nesli tükenmekte olan türlerin kullanımını meşrulaştıracağını ve pazarda bu türlere olan talebi artıcağını belirtti.

YENİ VİRÜS SALGINI RİSKİ

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ile Fauna and Flora International (FFI) yaptıkları ortak açıklamada "Kar amaçlı ticaretin, paralel bir pazar yaratarak vahşi hayvanların yasadışı ticaretini ve bu hayvanlardan elde edilen ürünleri artırdığı daha önce görüldü" dedi.

Uzmanlar ayrıca Myanmar'ın bu ticareti düzenleme konusunndaki yetersizliğinin, insanlara hayvanlardan geçen Kovid-19 benzeri yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği riskinden de endişe ediyor.

Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) nesli tehlike altındaki türlerden bazılarının kapatılmış alanlarda yetiştirilmesine izin veriyor ancak bunun sıkı kurallara tabii şekilde yapılamasını şart koşuyor.

Haber Yorumları (1)
CAMIŞ: Allah belanızı versin sizin. ya bilader yarasaya pangoline falan suç atmaya gerek yok. bunlar hayvan ve bilinçli canlılar değil. bunları yiyen satan insan müsveddelerine yazıklar olsun. insanlığı tehlikeye sokuyorlar ve bunun bir yaptırımı olmalı.
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