Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesi kapsamında, restoranların 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şeklinde hizmet vermesi kararlaştırılmıştı. Tedbirlere ilişkin yeni genelgede merak edilen AVM içindeki kafe, restoran ve lokantaların da aynı şekilde hizmet vereceği bilgisi yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dün alınan kararlar doğrultusunda hazırladığı Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni genelgede alışveriş merkezleri içindeki kafe ve restoranlara ilişkin kararlar da yer aldı.

YA PAKET SERVİS YA DA GEL-AL HİZMETİ VERİLECEK

Genelgede, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerlerinin 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, bu iş yerleri ile online yemek sipariş firmalarının saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği belirtildi.

MASALAR KALDIRILACAK

AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenlerinin kaldırılacağı öğrenildi. Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak.

YENİ TEDBİRLER 20 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatılmıştı. Genelgeyle, yeme ­içme yerlerinin yanı sıra market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri, halı sahalar ile sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni kararlar alınmıştı. Yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.