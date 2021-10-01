Yeni konuşmaya başlayan bebeğin anlattıkları tüyler ürpertti: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm - Haberler
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Yeni konuşmaya başlayan bebeğin anlattıkları tüyler ürpertti: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm

Haberler.com - Haberler | Dünya

Sosyal medya, Anna isimli kadının TikTok hesabından paylaştığı videoyu tartışıyor. Anna'nın yeni konuşmaya başlayan oğlu, önceki hayatında araba çarpması sonucu öldükten sonra yeniden dünyaya geldiğini söyledi. Küçük çocuğun, annesi tarafından sorulan "Bebekken araba kazası geçirdin, öyle mi?" sorusuna da "Evet" yanıtı verdiği duyuluyor.

Türkiye'de de yıllardan bu yana tartışma konusu olan reenkarnasyon hakkında sosyal medyada paylaşılan bir video, tartışmaları yeniden alevlendirdi. TikTok'ta 'Anamanapia' ismiyle yayın yapan bir kadın, küçük çocuğunun önceki hayatında araba çarpmasıyla öldüğünü iddia ettiğini anlattı. Çocuğun anlattıkları ise ağızları açık bıraktı.

"GEÇMİŞ HAYATINDA EZİLDİN Mİ?"

Anna ve oğlunun arasındaki diyalog sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı. Videoda annesi oğluna "Bebekken araba kazası geçirdin, öyle mi?" diye soruyor. Arka koltukta oturan oğlu ise "Bunu tekrar yaptım" diyerek cevap veriyor. Oğlunun anlattıkları karşısında şaşkına dönen anne ise "Yani geçmiş hayatında ezildin mi?" sorusunu yineleyerek şok ifadesiyle objektife bakıyor.

DİĞER KULLANICILAR DA YORUM YAPTI

Video 2 milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve binlerce beğeni ile yorum aldı. Kimi sosyal medya kullanıcıları bu anlatılanların tamamen hayal gücünün bir ürünü olduğunu söylerken kimileri ise benzer durumları yaşadıklarını ifade etti. Bir kullanıcı ise, "Oğlum bana cennetten beni gördüğünü hatırladığını söyledi ve o zaman dört yaşındaydı. Ayrıca cennette bir kız kardeşi ve erkek kardeşi olduğunu ifade etti. İki kez düşük yaptım" yorumunu ekledi.

Yeni konuşmaya başlayan bebeğin anlattıkları tüyler ürpertti: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm

Yeni konuşmaya başlayan bebeğin anlattıkları tüyler ürpertti: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
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