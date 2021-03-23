Yeni kabine listesinde kimler yer alacak? Kabine listesi detaylar...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeni kabine listesinde kimler yer alacak? Kabine listesi detaylar...

23.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:13
Yeni kabine listesinde kimler yer alacak? Kabine listesi detaylar...

Kabine değişikliği iddiaları sonrasında AKP'den açıklama geldi. Kabine değişikliğinde "Yeni kabine listesinde kimler yer alacak?" Soruları yanıt arıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son günlerde medyada çokça konuşulan kabine değişikliğine ilişkin gündemi belirleyen açıklamayı yaptı. Peki, kabine listelerinden kimler olacak? Hangi bakanlar değişecek?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi listesi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son günlerde medyada çokça konuşulan kabine değişikliğine ilişkin gündemi belirleyen açıklamayı yaptı.Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

YENİ KABİNE LİSTESİ

Yeni kabinede bakanlık sayısının artacağı beklentisi bir hayli yüksek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölünebileceği iddiaları var. Yine iddiaya göre, ikiye ayrılması beklenen bir diğer kurum ise Hazine ve Maliye Bakanlığı. Sözcü'de yer alan habere göre, Lütfi Elvan'ın Hazine Bakanı olarak görevine devam edeceği, Merkez Bankası'ndan ayrılan Naci Ağbal'ın Maliye Bakanı olarak atanacağını öne sürüdü.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BUNU GÖRECEĞİZ"

Ünal, "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! AK Partili Ünal'dan 'Kabine değişikliği olacak mı?' sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kongre için HDP'ye davette bulunmadık.

"SEÇİLECEK KADROLAR TÜRKİYE'Yİ 2023'E TAŞIYACAK"

Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ

Ünal, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Sözleşmenin üçüncü cinsiyet, kimlik dayatmanın aparatı haline geldiğini söyleyen Ünal, "Kadın cinayetleri ve şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. AK Parti'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını da hatırlatan Ünal, çalışmanın yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

HDP DAVET EDİLMEDİ

Açıklamalarına devam eden Ünal parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını da söyledi ve kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını aktardı.

Güncel Cumhurbaşkanlığı Kabinesi listesi

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  • Fuat OKTAY
  • Adalet Bakanı
  • Abdulhamit GÜL
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
  • Zehra Zümrüt SELÇUK
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı
  • Murat KURUM
  • Dışişleri Bakanı
  • Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
  • Fatih DÖNMEZ
  • Gençlik ve Spor Bakanı
  • Mehmet M. KASAPOĞLU
  • Hazine ve Maliye Bakanı
  • Lütfi ELVAN
  • İçişleri Bakanı
  • Süleyman SOYLU
  • Kültür ve Turizm Bakanı
  • Mehmet Nuri ERSOY
  • Millî Eğitim Bakanı
  • Ziya SELÇUK
  • Millî Savunma Bakanı
  • Hulusi AKAR
  • Sağlık Bakanı
  • Fahrettin KOCA
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  • Mustafa VARANK
  • Tarım ve Orman Bakanı
  • Bekir PAKDEMİRLİ
  • Ticaret Bakanı
  • Ruhsar PEKCAN
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
  • Adil KARAİSMAİLOĞLU
- Ramazan Eles
Ramazan Eles

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Bakkal Gökhan Gönül Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci Cevdet Kömürcüoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Sivas Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni kabine listesinde kimler yer alacak? Kabine listesi detaylar... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:13:58. #1.16#
title