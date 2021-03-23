Yeni kabine listesinde kimler yer alacak? Kabine listesi detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi listesi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son günlerde medyada çokça konuşulan kabine değişikliğine ilişkin gündemi belirleyen açıklamayı yaptı.Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

YENİ KABİNE LİSTESİ

Yeni kabinede bakanlık sayısının artacağı beklentisi bir hayli yüksek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölünebileceği iddiaları var. Yine iddiaya göre, ikiye ayrılması beklenen bir diğer kurum ise Hazine ve Maliye Bakanlığı. Sözcü'de yer alan habere göre, Lütfi Elvan'ın Hazine Bakanı olarak görevine devam edeceği, Merkez Bankası'ndan ayrılan Naci Ağbal'ın Maliye Bakanı olarak atanacağını öne sürüdü.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BUNU GÖRECEĞİZ"

Ünal, "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! AK Partili Ünal'dan 'Kabine değişikliği olacak mı?' sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kongre için HDP'ye davette bulunmadık.

"SEÇİLECEK KADROLAR TÜRKİYE'Yİ 2023'E TAŞIYACAK"

Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ

Ünal, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Sözleşmenin üçüncü cinsiyet, kimlik dayatmanın aparatı haline geldiğini söyleyen Ünal, "Kadın cinayetleri ve şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. AK Parti'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını da hatırlatan Ünal, çalışmanın yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

HDP DAVET EDİLMEDİ

Açıklamalarına devam eden Ünal parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını da söyledi ve kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını aktardı.

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