Yeni İstanbul Aydın Üniversitesi rektörü kim oldu? İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın'ın kim olduğu merak ediliyor. Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın kimdir? İstanbul Aydın Rektörü İbrahim Hakkı Aydın kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI



İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. İBRAHİM HAKKI AYDIN KİMDİR?

Trabzon'da doğdu. İlk ve lise öğrenimini Trabzon'da, yükseköğrenimini ise Atatürk Üniversitesinde tamamladı. Aydın, 1990'da Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 1992 yılında Mısır'da Aynu'ş-Şems, Kahire ve Ezher Üniversitelerinde İslam Felsefesi ve Ahlakı üzerine araştırmalar yapan Aydın, 1993'te doktorasını tamamladı. 2000 ve 2002 yıllarında Avusturya, Fransa ve Almanya'da alanıyla ilgili incelemelerde bulunarak pek çok sayıda da konferans ve seminer verdi. 2002 yılında doçent, 2007 yılında profesör ünvanını alan Aydın, 2010-2013 yıllarında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı ve üniversite senatörlük görevlerini yürüttü. Temmuz 2013'te İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne atandı. 2013-2023 yıllarında rektör yardımcılığı görevini yürüten Aydın, 2024 yılı itibariyle vekil rektör olarak görev yapmaktadır.

Araştırma alanları İslam felsefesi, ahlak, toplumsal yapılar ve değişimlerdir. 1991 yılından itibaren birçok dergide telif ve tercüme makaleleri yayımlamıştır. Kitaplarından bazıları; Fârâbî'de Metafizik Düşünce, Fârâbî'de Bilgi Teorisi, Yusuf Sinan Paşa'nın Ahlak Anlayışı, Son Dönem Osmanlı Mütefekkirlerinden Trabzonlu Hafız İsmail Efendi Hayatı ve İlmi Şahsiyeti, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi'dir. Bazı makaleleri ise Metinlerle İslam Felsefesi Tarihine ve Temel Problemlerine Giriş, Dogmatizm ve Çağdaşlık Bağlamında İslâm, Seküler Ahlak Bağlamında Din-Ahlâk İlişkisi, Bir Felsefi Metafor Yolda Olmak, Küreselleşmeye Ahlâkî Bir Yaklaşım, Genetik Kopyalama Ekseninde Bilimsel Gelişmelere Ahlâkî Bir Yaklaşım'dır. Bu eserlerin yanı sıra alana katkı verdiği birçok akademik çalışması ve çeşitli seviyelerde tercüme eserleri de vardır.

Arapça ve İngilizce bilen, çok sayıda bilimsel kitap ve makalesi de bulunan Aydın, yükseköğretim ve sivil toplum alanındaki çalışmalarını hâlâ sürdürmektedir.