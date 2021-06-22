Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü
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Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Koronavirüs dönemini Almanya'da ailesiyle geçiren Tarkan, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Tarkan'ın yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızlarıyla birlikte Almanya'da bulunan mega star Tarkan, yeni imajını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

"ÖZLEDİM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Saçlarını omuzlarına kadar uzatan Tarkan, klasik pozlarından birini verdi. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Tarkan, fotoğrafın altına "Hello canlarım, özledim" notunu düştü.

İşte Tarkan'ın yeni imajı;

Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü
Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü
Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü
Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü
Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü
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Servet Uzun
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