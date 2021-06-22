Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü
Koronavirüs dönemini Almanya'da ailesiyle geçiren Tarkan, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Tarkan'ın yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.
Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızlarıyla birlikte Almanya'da bulunan mega star Tarkan, yeni imajını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
"ÖZLEDİM" NOTUYLA PAYLAŞTI
Saçlarını omuzlarına kadar uzatan Tarkan, klasik pozlarından birini verdi. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Tarkan, fotoğrafın altına "Hello canlarım, özledim" notunu düştü.
İşte Tarkan'ın yeni imajı;