Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
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Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?

Türk popunun Megastarı Tarkan, pandemi döneminde kestirmediği saçlarını Instagram'dan paylaşarak takipçilerine danıştı. Tarkan, "Saçlarımı kestirmeli miyim, uzatmalı mıyım?" diye sordu.

06.07.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:09

Sosyal medya hesabında, pandemi nedeniyle saçlarını kestiremediğini belirten Tarkan, takipçilerine saçlarıyla ilgili ne yapması gerektiği sordu.

Koronavirüs salgını sürecinde saçlarını kestiremediğini ve uzadığını söyleyen Tarkan, takipçilerine "Aylardır kestiremedim saçları. Bu pandemi döneminde son durumum bu. Ay ne yapmalı, kestirmeli mi, uzatmalı mı?" sorularını yöneltti.

Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?

YENİ İMAJI İÇİN TAKİPÇİLERİ HEMFİKİR

Fotoğrafına binlerce yorum gelen Tarkan, takipçilerine yanıt vererek, "Yorumlarınızın çoğu uzatmamdan yana galiba. Valla ben de özlemişim uzun saçlı olmayı. Belki de uzatırım tekrar" notunu yazdı.

Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Haber Yorumları (8)
LOS: Böyle konuşacaksan uzat gitsin senden adam olmaz.
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XXX: aslan yelesi yaptır. . . .
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SEBİHA: YAAAA BU ADAMI YARADANA KURBAN OLURUM BEN SANA HERŞEY ÇOK GÜZEL YAKIŞIYOR, HANİ BİR SÖZ VARDIR GÜZEL ÇULDA GİYSE YAKIŞIR DİYE SANADA ÖYLE, ALLAH SENİ ÖNCE AİLENE EŞİNE ÇOCUĞUNA SONRADA SEVDİKLERİNE VE SEVENLERİNE BAĞIŞLASIN, BAŞARILARIN DAİM OLSUN MEGA STAR
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