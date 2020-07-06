Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım? Türk popunun Megastarı Tarkan, pandemi döneminde kestirmediği saçlarını Instagram'dan paylaşarak takipçilerine danıştı. Tarkan, "Saçlarımı kestirmeli miyim, uzatmalı mıyım?" diye sordu.

Sosyal medya hesabında, pandemi nedeniyle saçlarını kestiremediğini belirten Tarkan, takipçilerine saçlarıyla ilgili ne yapması gerektiği sordu.

Koronavirüs salgını sürecinde saçlarını kestiremediğini ve uzadığını söyleyen Tarkan, takipçilerine "Aylardır kestiremedim saçları. Bu pandemi döneminde son durumum bu. Ay ne yapmalı, kestirmeli mi, uzatmalı mı?" sorularını yöneltti.

YENİ İMAJI İÇİN TAKİPÇİLERİ HEMFİKİR

Fotoğrafına binlerce yorum gelen Tarkan, takipçilerine yanıt vererek, "Yorumlarınızın çoğu uzatmamdan yana galiba. Valla ben de özlemişim uzun saçlı olmayı. Belki de uzatırım tekrar" notunu yazdı.