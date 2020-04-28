Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
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Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın kulislerden edindiği bilgilere göre, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir genelge yayımlanacak. 48 saat içinde yayımlanması beklenen genelgede; berberlerin ne zaman açılacağı, eğitimin ne zaman başlayacağı ve turizm sektörüne dair alınması planlanan tedbirler yer alacak.

Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
28.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:05

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova yeni bir genelgenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek genelgeye ilişkin Ankara'da konuşulan bilgileri paylaştı.

Gelişmeleri canlı yayında aktaran Canova, şu şekilde konuştu:

Bugün veya yarın bu genelge kamuoyuna açıklanacak. Kimler muaf olacak hangi işletmeler açık olacak bunlar az çok belirlendi. Yine o doğrultuda bir genelge bekleniyor. Genelgede 65 yaş üzeri için belli saatlerde sokağa çıkma adımı olacak mı? Böyle bir izlenim edinmedim ama bu konuda bir formül arayışı var. İçişleri Bakanlığı ve Bilim kurulu beraber hareket ediyor. Belki bir sonraki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir gün 1-2 saatliğine belli kurallar çerçevesinde 65 yaş üzerine bu imkan tanınabilir.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile bir görüşme gerçekleşecek. Onun akabinde 48 saat içinde bir açıklama olacak. Edindiğim ilk bilgilere göre okulların açılması mayıs ayı sonuna adar ertelenecek.

Okulların kısa süreliğine açılması. Ama benim edindiğim izlenim bunun da pek mümkün görünmediği.

Sınıf geçmenin 1. dönemki başarıya göre gerçekleşmesi gündemde. Uzaktan eğitime dayalı bir sınavın çok da adil olmayacağı görüşü hakim bakanlıkta.

LGS sınavının da temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebileceği yönünde.

Eylül ayında açılması ön görülüyor. Telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması ön görülüyor. Ama veriler çok önemli.

TURİZM İÇİN HAZIRLIK VAR

Bayram sonrasına dair bir hazırlık var bakanlıkta. Bakanlık önümüzdeki hafta muhtemelen yeni somut kararlar açıklayacak. Bir korona sertifikasyonundan bahsediliyor. Bu kriterlerin önümüzdeki hafta netleşmesi ve bu kriterleri sağlayanların ilk olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

KUAFÖRLER, GÜZELLİK SALONLARI VE BERBERLER

Biraz daha ileri bir tarih ön görülüyor. Onlar için haziran başına işaret ediliyor.

AVM'LER İÇİN İLK ADIM VAKA SAYISININ AZ OLDUĞU İLLERDE ATILACAK

Sektör temsilcilerinde de görüş alınacak. Bayram öncesi katı kurallar çerçevesinden bir kısmı açılabilir diye düşünülüyor. Belki ilk adımlar vaka sayısının az olduğu illerde atılacak.

Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak

Güncel Manşet

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