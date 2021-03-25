Yeni evine taşınabilmek için 15 yıllık kokar ağacını kesti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 15 yaşındaki 'kokar ağacı'nın kesilmesi tepki çekti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 15 yaşındaki 'kokar ağacı'nın kesilmesi tepki çekti. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Konuyu encümene taşıdık. Ağacı kesmeden önce keşke bize haber verselerdi" dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP İlçe Teşkilatı'nda görevli bir kişinin İspat Cami Mahallesi Esnaf Odaları Sokak üzerindeki evine taşındığı sırada kokar ağacını izinsiz kestiğini ifade etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kesilen ağaç için tutanak tuttuğunu belirten Başkan Helvacıoğlu, "Orman Haftası'nda gerçekleşmesine üzüldük. CHP'li yöneticinin topluma ayna olması gerekirdi. Evini rahat taşıyabilmek için 15 yıl önce belediyenin diktiği bir ağaç katledildi. Hiçbirimizle istişarede bulunmadan, Keşan halkının hassasiyetini dikkate almadan düşüncesizce yapılmış bu eylemi, vahim buluyor ve kınıyoruz" dedi.

'KEŞAN HALKINDAN ÖZÜR DİLEMELİ'

Konuyu encümene ardından da meclise taşıyacaklarını kaydeden Başkan Helvacıoğlu, "Doğayı önemsiyoruz. Koranvirüs sürecinde doğaya daha sıkı sarılmamız gerekirken bu durum, kabul edilemez. Eylemi gerçekleştirenler ile CHP İlçe Başkanlığı, Keşan halkından özür dilemeli. Onlarca ağaç dikilebilmesi için CHP'nin kampanya başlatması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

'ÇEVRE VE DOĞA ÇOK ÖNEMLİ'

Çevre ve doğayı göreve geldiklerinden beri önemsediklerini belirten Başkan Helvacıoğlu, "İki yılda halkımıza 7 bin fidan dağıttık. Çalışma yaptığımız her yerde ağaçlarımızı, kesmemek için özel makineyle yerinden söküp, başka yere taşıdık. Keşan'a kent ormanı kazandırıp yeşillendirmek için emek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı