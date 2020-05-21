Yeni beslenme trendi pegan beslenme nedir?
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Yeni beslenme trendi pegan beslenme nedir?

Temiz ve sağlıklı beslenmenin öncülerinden Amerikalı Doktor, Mark Hyman'ın geliştirdiği pegan diyeti, paleo beslenme biçimi ile vegan beslenme biçiminin harmanlanmasıyla ortaya çıktı. Peki, pegan beslenme nedir?

Yeni beslenme trendi pegan beslenme nedir?
21.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:29

Paleo tipi beslenmede atalarımızın avcılık ve toplayıcılık kültürüne dayanan lif ve protein ağırlıklı beslenme ve hayvansal gıdaları yemeyi yasaklayan vegan diyeti esas alınmıştır. Bu iki beslenme biçimi birleştirilerek pegan beslenme biçiminin temel esasları belirlenmiştir.

ŞEKER VE UN YASAK

Pegan beslemede kan şekerini aniden yükseltmeyecek gıdalar tüketiliyor. Kronik hastalıkların oluşmasında en büyük etkenlerden olan şeker ve un pegan beslenme biçiminde yasaklanıyor.

Yeni beslenme trendi pegan beslenme nedir?

GERÇEK BESİNLERİ TERCİH EDİN

Pegan beslenmede insan yapımı gıdaların yerine doğal ürünler tercih edilir. Sanayi ürünü gıdalar, düşük karbohidratlı, yüksek lifli, şeker ilavesiz gibi ibareler kullansa da muhtemelen yüksek oranda şeker içeriyordur. Pegan beslemede her zaman gerçek besinler tüketilmesi tavsiye edilir.

Yeni beslenme trendi pegan beslenme nedir?

SÜT YOK

Pegan beslenme süt tüketmemeyi canlılar aleminin temel prensiplerine dayandırıyor. İnsanoğlu dışında tüm canlıların süt emme döneminden sonra süt içmeyi kestiği görüşüne dayanan pegan beslenme, süt içmeyi yasaklıyor. İnek sütünden üretilen bazı peynir ve tereyağı ürünlerinin tüketimi ise serbest.

Yeni beslenme trendi pegan beslenme nedir?

ŞARKÜTERİ YOK

Serbet şekilde doğada yetiştirilen büyükbaş hayvanların eti tüketilebilir.İşlenmiş gıdalar ise yasak.Dolabınızın büyük bölümünü sebze ve meyvelerle doldurun. Çok az kısmını doğal olan fabrika ürünü hayvansal protein içeren gıdalarla doldurabilirsiniz.

Yeni beslenme trendi pegan beslenme nedir?

BALIĞI AZALTIN

Civa oranı düşük olan deniz ürünleri tercih edilebilir. Uskumru, vahşi somon, sardalya ve ançüez tercih edilebilecek balıklardandır. Büyük balıklarda civa oranı yüksek olduğu için pegan beslenmede tüketimi yasaktır.

Yeni beslenme trendi pegan beslenme nedir?

YEŞİL BESİNLER

Pegan beslenmede genel olarak meyve sebze tüketilmesi ön görülüyor. Beslenmenin yüzde 70-80'nin faydalı tohumlar, yemişler, sebze ve meyvelerin oluşturdu pegan beslenme, sebze seçiminde bazı kriterler belirliyor. Yeşil sebzelerin öncelikli olduğu pegan beslenmede karnabahar benzeri karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir.

Yeni beslenme trendi pegan beslenme nedir?

BİRAZ MEYVE

Meyve tüketimi ölçüyü kaçırmadan yapıldığı sürece sorun değil. Günde 8-10 öğün sebze meyve tüketilebilir. Ama bu öğünlerin sadece 2-3'ü meyve olabilir. Büyük çoğunluğu sebze olmalıdır. Tercih olarak, elma, yaban mersini, muz ve yaban meyveleri tercih edilebilir.

Yeni beslenme trendi pegan beslenme nedir?

SAĞLIKLI YAĞLAR

Yağ tüketiminde önemli olan hangi türde yağ tüketildiğidir. Kaliteli yağ tüketimi sağlıklı olduğu gibi aynı zamanda kilo vermeyi de kolaylaştırır. Kızartılmış yağları, margarinleri ve sağlıksız yağları çöpe atabilirsiniz. Bunun yerine zeytinyağı, omega-3 yağı ve Hindistan cevizi yağı gibi yağlar tüketilebilir.

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