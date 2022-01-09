Yeni belediye kantarı hizmete açıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından 1. Organize Sanayi karşısında yapılan belediye kantarı düzenlenen açılış programı ile hizmete girdi.

Açılış programına Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Semih Şahin açılışta yaptığı konuşmada yeni kantarın Bilecik'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Daha önce organize sanayi girişinde bulunan eski kantarın etrafı çevrilerek, kullanıma kapalıydı. Zaten o şartlarda kaliteli ve sağlıklı bir hizmet vermiyordu. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu alanda daha sağlıklı ve güvenli bir hizmet alması amacıyla son derece güzel ve günümüz teknolojik imkanlarının hepsini içinde bulunduran bir kantarı hizmete açtık. Şehrimize, esnafımıza, vatandaşlarımız ve kantarcı işletmecisine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin ve katılımcılar konuşmanın ardından kantarın açılışını yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

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