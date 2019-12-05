Yeni Asır Gazetesi 125 yaşında

05.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:49

Türk basın tarihinin köklü gazetelerinden Yeni Asır Gazetesi, 125'inci yaşını görkemli bir gala yemeği ve ödül töreniyle kutladı.



Yeni Asır Gazetesi, kuruluşunun 125. yılını geride bıraktı. 125. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ise bir gala yemeği düzenlendi. Programa; İzmir Valisi Erol Ayyıldız başta olmak üzere İzmir iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.



Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'in açılış konuşmasıyla başlayan gecede, akşam yemeği ve klasik müzik dinletisinin ardından EGE Yatırım, İhracat, İnovasyon ve Teknoloji (EGE YİİT) ödül törenine geçildi. Törende çok sayıda firma ödül alırken, töreninin ardından Yeni Asır Gazetesinin 125. yıl pastası kesildi. Yeni Asır Gazetesi 125. yıl gala yemeği ve EGE YİİT ödül töreni, canlı müzik performansı ile son buldu.



Törende ayrıca; İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener adına Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi adına Hayrettin Uçak, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, TARKEM Başkanı Uğur Yüce, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işın Su Kestelli adına Ercan Korkmaz, MÜSİAD Başkanı Bilal Saygılı, Esnaf Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk İzmir sanayisini ve ticaretine katkıları nedeniyle İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın elinden ödüllerini aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA