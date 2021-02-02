Yeni Anayasa nedir? Yeni Anayasa paketinde neler var? Anayasa nasıl değiştirilir? Anayasa değişikliği için kaç oy gerekir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan yeni anayasa için çalışmalar olacağını belirtti. Peki, Yeni Anayasa nedir? Yeni Anayasa paketinde neler var? Anayasa nasıl değiştirilir? Anayasa değişikliği için kaç oy gerekir?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Okulların açılması, kısıtlamaların kalkması, reform paketi ve esnaf desteği gibi konuların yanı sıra yeni anayasa paketi konusu büyük dikkat çekti. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu anayasa mı değişecek? Yeni Anayasa Paketi nedir? Anayasa değişikliği yeter sayısı nedir? Anayasa değişikliği için kaç oy gerekir? Yeni Anayasa paketinde neler var? Anayasa nasıl değiştirilir? Anayasa değiştirmek için milletvekili sayısı kaç olmalı gibi soruları merak etti. İşte tüm detaylar?

YENİ ANAYASA NEDİR?



Reform paketi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Anayasa paketinin de duyurusunu yaptı. "Belki de Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir." diyen Erdoğan, vatandaşta merak uyandırdı. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanı: "Ne kadar değiştirirsek değiştirelim Anayasa ruhuna derc edilen darbe ve vesayetin izini silmek mümkün olmuyor. Daha önce de yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Meclis'te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilcileri ile başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ile maalesef neticeye ulaşamamıştır.

Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Önümüzdeki yeni dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadelerinde bulundu.

ANAYASA DEĞİŞTİRMEK İÇİN MİLLETVEKİLİ SAYISI KAÇ OLMALIDIR?

Anayasa değiştirmek için kaç oy gerekir sorusu, Erdoğan'ın açıklaması sonucu merak edildi. Gereken oy sayısına ulaşılamadığı ve CHP'nin kabul etmemesi yüzünden daha önce yeni anayasa girişiminde bulunulamadığını söyleyen Erdoğan, önümüzdeki yeni dönemde yeni anayasa için harekete geçilebileceğini ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, anayasa değişmesi hakkında gereken bilgileri internet sitesinde şöyle duyurmuştur: