Yeni Amasyaspor'a Süper Lig Golcüsü Kahe'den İmza

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Yeni Amasyaspor, 8 yıl Türkiye'de Süper Lig ve 1'inci Lig'de forma giyen 34 yaşındaki Brezilyalı santrfor Kahe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Yeni Amasyaspor, Brezilya'nın Nacional, Palmeiras, Ponte Preta ekiplerinde, Almanya'nın da Borussia M'Gladbach takımında oynadıktan sonra Türkiye'de Gençlerbirliği, Manisaspor, Denizlispor ve Karşıyaka formaları giyen Brezilyalı Kahe'yi kadrosuna kattı. Brezilyalı golcü oyuncu, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 1 yıllığına yeşil beyazlı renklere bağladı.



Yeni Amasyaspor Başkanı Ali İhsan Üzüm'ün verdiği 10 numaralı formayı giyen Kahe, futbol yaşantısının 8 yılını geçirdiği Türkiye'de tekrar bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Son olarak Malezya Süper Lig takımlardan Kedah formasını giyen Kahe, 12 Haziran Stadyumu'nda kendisini meşale yakarak karşılayan taraftarlara ve yöneticilere teşekkür ederken, "Takımın şampiyonluğuna katkı sağlamak istiyorum" dedi.



- Amasya