Yeni Alanya Üniversitesi rektörü kim oldu? Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Alanya Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör ata
Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Turan Sağer'ın kim olduğu merak ediliyor. Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Turan Sağer kimdir? Alanya Rektörü Turan Sağer kaç yaşında, nereli?