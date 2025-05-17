Yeni Alanya Üniversitesi rektörü kim oldu? Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Yeni Alanya Üniversitesi rektörü kim oldu? Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
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Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Alanya Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör ata

Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Turan Sağer'ın kim olduğu merak ediliyor. Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Turan Sağer kimdir? Alanya Rektörü Turan Sağer kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Yeni Alanya Üniversitesi rektörü kim oldu? Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?


ALANYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. TURAN SAĞER KİMDİR?

Yeni Alanya Üniversitesi rektörü kim oldu? Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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