Yeni Akit'in Yayın Yönetmenini Öldüren Damat: Bu Bıçağı Size Özel Yaptırdım

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i katleden damadı Cemil Yavuz Karanfil hakkında ağır müebbet istemiyle iddianame hazırlandı. İzmir'de yakalanan zanlının cinayeti tasarlayarak işlediği ve kaçmadan önce yerde yaralı yatarken tekmelediği eşine bu sözleri söylediği belirtildi.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i katleden ve önceki gün İzmir'de yakalanan damadı Cemil Yavuz Karanfil hakkındaki soruşturma tamamlandı. Katil damat hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



BOŞANMA DAVASINI ÇEKMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na hazırlanan iddianameye göre çift, 9 yıl önce evlenmişti; 2 çocukları bulunuyordu. Daha önce aralarında hem Asliye Ceza Mahkemesi'ne yansıyan darp hem de Aile Mahkemesi'ne yansıyan boşanma davası olmuştu. Fakat Kadir Demirel'in kızı Esma Karanfil şikâyetini geri çektiği için davalar düşmüştü.

SABAHLEYİN DAMAT ÇAĞIRDI

Olay günü yani 29 Mayıs 2017'de sabah saatlerinde damat Cemil Yavuz Karanfil, kayınpederini arayarak bir gün önce yine tartıştığı eşiyle arasındaki sorunları çözmek istediğini söyledi ve onu akşam Başakşehir'deki evine davet etti. Demirel, kızı Esma'yı arayarak durumdan haberdar etti. Karanfil, saat 17.00 sularında karısının evde yalnız olduğu bir anda eve girdi. Kapıyı kilitleyen damat, kayınpederi eve gelene kadar kapıyı açamayarak Demirel'in eve gelmesini bekledi. Saat 19.00 sıralarında ise Kadir Demirel eve geldi.

'SİZE ZIRNIK KOKLATMAM'

İddianameye göre aile sorunlarının konuşulduğu sırada Karanfil çifti arasında yaşanan tartışma yeniden alevlendi. Demirel, kızı ve daması arasındaki kavgaya müdahil olarak tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Hırslı damat, daha önce aile mahkemesinde davalık olduğu sırada eşinin mallarına tedbir koydurmasını gündeme getirdi ve "Mallarıma el koydunuz. Siz nasıl benim mallarıma el koydurursunuz. Size zırnık koklatmam" diyerek Kadir Demirel'e saldırdı. Arka cebinden çıkarttığı 'Tırtıklı avcı bıçağıyla' Demirel'i bıçakladı. Gözü dönen damat, bu sırada 'Malımı mülkümü size yedirtmem' diye bağırıp kayınpederinin sol koltuk altı ve göğüs bölgesine 4 kez bıçak sapladı. Karanfil, kendisine engel olmak isteyen eşini de karın boşluğundan bıçakladı.



MOTOSİKLETLE KAÇTI

Karanfil iddiaya göre kayınpederini ve eşini bıçakladıktan sonra, yerde yaralı yatan eşini tekmeleyip "Bu bıçağı senin ve baban için özel yaptırdım" diyerek evden kaçtı. Demirel olay yerinde can verirken kızı kurtarıldı. Evinden işyerinin yanındaki otoparka giderek olayda kullandığı bıçağı ve bazı eşyalarını buraya bırakan Karanfil, kendisine ait motosiklete binerek ortadan kayboldu.



AĞABEYİNİN KİMLİĞİ ÇIKTI

Karanfil, önceki gün İzmir Kordon'da polisin şüphelenerek kimlik sorması üzerine yakayı ele vermişti. Karanfil'in üzerinden ağabeyine ait kimlik çıkmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan 2 sayfalık iddianamede, şüpheli damadın kayınpederi gazeteci Kadir Demirel'i tasarlayarak kasten öldürdüğü ve eşi Esma Karanfil'i öldürmeye teşebbüs ettiği kaydedildi. Cinayetin tasarlanarak işlendiğine ise olay gününde damadın kayınpederini sabah saatlerinde evine davet etmesi, akşama kadar hazırlık yapması ve "bu bıçağı senin ve baban için özel yaptırdım" demesi gösterildi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: Sabah